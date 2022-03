Pharmagest : nette amélioration des comptes 2021

Pharmagest a dévoilé des profits annuels en forte hausse, quelques semaines après avoir indiqué anticiper " d'excellents résultats pour l'année 2021 ". Le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe a généré un résultat net, part du groupe, de 39,12 millions d’euros, en progression de 27,36% et un résultat opérationnel de 50,26 millions d’euros, en augmentation de 8,95%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 193,07 millions d'euros, en croissance de 12,41%.



A l'occasion de cette publication, le groupe a annoncé son changement de nom en Equasens. Equa renvoie à équation, les racines scientifiques du groupe et Sens fait échos au sens de sa mission.



Le groupe proposera à l'Assemblée générale annuelle du 28 juin 2022 le versement d'un dividende brut de 1,05 euro par action (+10,5%).



" Le groupe aborde avec confiance l'année 2022 et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité ", a déclaré Pharmagest à propos de ses perspectives.