Fernando Alonso sera le témoin des produits Cetilar de Pharmanutra

(Alliance News) - PharmaNutra Spa a annoncé vendredi qu'elle avait conclu un accord de partenariat avec Fernando Alonso, vainqueur de deux championnats du monde de Formule 1 et ancien pilote de Ferrari, parmi d'autres constructeurs automobiles pour lesquels il a couru.

Alonso, qui a déjà collaboré avec PharmaNutra il y a trois ans à l'occasion de sa participation au Dakar 2020, sera le témoin de la marque Cetilar, une ligne de produits dédiée au bien-être des muscles et des articulations à base d'esters cétylés, un brevet exclusif de PharmaNutra, décliné en versions crème, patch, bande et or, mais pas seulement.

Depuis mars dernier, en effet, Cetilar est aussi Nutrition, une nouvelle ligne de produits dédiés à la nutrition et à l'amélioration des performances de l'athlète de compétition, fruit d'années d'études dans le domaine nutritionnel que l'entreprise fondée en 2003 par les frères Andrea et Roberto Lacorte a réalisées grâce à ses technologies et à ses brevets, comme l'explique l'entreprise.

Roberto Lacorte, vice-président de PharmaNutra, a déclaré : "C'est un réel plaisir d'être à nouveau impliqué avec Fernando après une première expérience heureuse lors du Dakar 2020. Cette fois, il s'agira d'un partenariat différent, très concret, car nous contribuerons à l'amélioration de ses performances avec les nouveaux produits de la ligne Nutrition, et Alonso lui-même sera très important pour nous donner un retour d'information direct sur la ligne. Avec Cetilar, nous travaillons déjà avec des athlètes de classe mondiale et cet accord ne fait qu'accroître notre présence dans le sport au plus haut niveau, étant donné le calibre sportif et humain de Fernando Alonso".

Fernando Alonso a ajouté : "Je suis très heureux de travailler à nouveau avec Cetilar après l'expérience positive du Dakar. Je crois personnellement en notre union, qui a beaucoup de sens puisque j'utilise leurs produits quotidiennement lors de mes journées de préparation et aussi les week-ends de course. Le fait que je pense qu'ils sont bons est donc une évidence et le fait de pouvoir travailler moi-même au développement des nouveaux produits sera très intéressant".

Les actions de PharmaNutra ont clôturé vendredi en hausse de 1,0 %, à 58,70 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

