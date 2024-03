Pharmanutra SpA est une société basée en Italie, engagée dans l'industrie des soins de santé. La société développe des produits nutraceutiques et des dispositifs médicaux. Elle se concentre sur l'étude et la production de formulations qui s'appuient sur la recherche scientifique. Elle est en mesure de couvrir toutes les étapes du développement d'un produit, depuis sa conception, sa formulation et son enregistrement jusqu'à sa commercialisation, sa distribution et la formation de ses représentants commerciaux. La société propose Gestalys DHA, un complément alimentaire ; Cetilar, un coadiuvant de massage, améliore et soulage les articulations touchées par l'arthrose ; Cetilar patch, un patch transdermique contenant une formulation concentrée d'esters d'acides gras cétylés (AGC) ; SiderAL Forte ; CardioSiderAL ; SiderAL Folico ; SiderAL ; Bonecal et Novomega, entre autres.

Secteur Produits pharmaceutiques