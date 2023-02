PharmaNutra avec Ferrari dans le défi de la nouvelle Hypercar 499P du Mans

(Alliance News) - PharmaNutra Spa a annoncé qu'elle avait signé un accord avec l'équipe Ferrari-AF Corse, qui participe au championnat du monde d'endurance avec deux prototypes officiels Ferrari 499P.

Comme l'explique l'entreprise, l'accord prévoit la présence de la marque Cetilar, une ligne de produits à base d'esters cétylés pour le bien-être des muscles et des articulations, disponibles en version Crème, Patch, Tape et maintenant aussi Gold, sur les deux voitures de la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar, qui feront leurs débuts à Sebring, Floride, aux Etats-Unis, en mars, à l'occasion de la première course du Championnat du monde d'endurance. Mais ce n'est pas tout. Cetilar apparaîtra également sur les combinaisons des six pilotes officiels de Ferrari qui seront au volant des deux Hypercars du cheval cabré.

Partenaire médical officiel de Ferrari Competizioni GT, Med-Ex s'occupera de la préparation physique et de tous les aspects de la santé des pilotes officiels du cheval cabré engagés dans le FIA WEC au volant de la 499P et de tous les membres de l'équipe, en utilisant les produits de la ligne Cetilar - bientôt sur le marché avec une nouvelle ligne pour la nutrition sportive - et les autres compléments alimentaires où l'application de la technologie sucrosomiale garantit une meilleure tolérance et d'excellents niveaux d'absorption.

"Le défi de Ferrari dans la nouvelle classe de prototype Hypercar du Mans est l'un des plus attendus de toute l'année 2023, et pas seulement en sport automobile. Et PharmaNutra, je tiens à le souligner avec fierté, a cru en ce projet depuis sa genèse, lorsqu'il était encore dans sa phase embryonnaire, en le soutenant dans toutes ses étapes avec passion et une grande participation", a déclaré Roberto Lacorte, vice-président de la société fondée en 2003 avec son frère Andrea.

"Un partenariat, d'ailleurs, qui ne se limitera pas à la présence de notre Cetilar sur la magnifique Ferrari 499P et sur les combinaisons des pilotes, mais à une étroite collaboration dans le domaine médico-scientifique avec Med-Ex, l'importante structure qui travaille aux côtés de Ferrari depuis de nombreuses années maintenant".

Le programme du Championnat du monde d'endurance de la FIA auquel participera la nouvelle Ferrari 499P comprend les débuts en piste à Sebring pour le prologue du championnat les 11 et 12 mars, puis la première course, toujours à Sebring, le 17 mars, et des arrêts à Portimao au Portugal, le 16 avril, Spa en Belgique, le 29 avril, Monza, le 9 juillet, Fuji au Japon, le 10 septembre, et Bahreïn, le 4 novembre, entrecoupés par l'événement le plus important de l'année, les légendaires 24 heures du Mans, prévues le week-end des 10-11 juin.

PharmaNutra se négocie dans le vert de 0,5 pour cent à EUR60,20 par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

