(Alliance News) - Le conseil d'administration de PharmaNutra Spa a approuvé jeudi les chiffres de vente préliminaires du groupe pour l'exercice 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires net consolidé de 100,2 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport aux 82,7 millions d'euros de l'exercice 2022.

Les revenus sur le marché italien ont augmenté de 15 % pour atteindre 68 millions d'euros, contre 59,2 millions d'euros en 2022, tandis que les revenus à l'étranger ont augmenté de 37 % pour atteindre 32,2 millions d'euros, contre 23,5 millions d'euros en 2022.

Roberto Lacorte, vice-président de PharmaNutra, a déclaré : "Atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires est un excellent résultat que nous considérions il y a des années comme quelque chose d'extrêmement ambitieux, en parfaite adéquation avec notre façon de travailler qui a été caractérisée par l'ambition, la passion et l'intuition depuis le tout début. Pour PharmaNutra, il ne s'agit pas d'un jalon, mais d'une étape intermédiaire très importante, qu'il convient de célébrer, qui fait de nous un point de référence dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui a une grande valeur à la fois émotionnelle et concrète, parce qu'elle signifie l'entrée dans une nouvelle dimension, de plus en plus pertinente. Toutefois, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit que d'une étape de croissance, car nous avons devant nous d'autres objectifs ambitieux que nous voulons atteindre avec la même efficacité et en suivant le même chemin que celui que nous avons emprunté jusqu'à présent".

PharmaNutra a clôturé jeudi dans le rouge, de 0,7 %, à 56,40 euros par action.

