PharmaNutra conclut trois accords pour la distribution de SiderAL à l'étranger

(Alliance News) - PharmaNutra Spa a annoncé mercredi qu'elle avait conclu trois nouveaux accords de distribution importants à l'étranger.

Plus précisément, les accords concernent les produits de la ligne SiderAL, un complément alimentaire basé sur la technologie Sucrosomal Iron, un système d'administration innovant capable de protéger les molécules de micronutriments comme le fer, d'augmenter leur absorption et d'améliorer leur tolérabilité.

Le premier accord concerne le Benelux et a été signé avec GLNP Pharma, une société néerlandaise spécialisée dans le développement et la vente de compléments alimentaires dédiés à la santé du corps et d'équipements biomédicaux, déjà en partenariat avec Akern Srl, une société qui a récemment intégré le groupe PharmaNutra. À partir du mois de juin, GLNP Pharma assurera la distribution de SiderAL Forte sur le territoire.

Le second accord a été signé avec Laboratorio Ariston, une société déjà en partenariat avec le groupe PharmaNutra pour la distribution de SiderAL Forte en Argentine : société bien établie dans le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques, Laboratorio Ariston étendra sa distribution au Chili et à l'Uruguay, renforçant ainsi considérablement la présence de PharmaNutra sur le continent sud-américain.

KOL Pharma, société active dans la distribution de dispositifs médicaux sur le continent américain, distribuera quant à elle deux produits de la gamme SiderAL en Amérique centrale, à savoir SiderAL Forte et SiderAL Folic, qui seront bientôt également disponibles au Guatemala, au Panama, au Salvador et au Costa Rica.

"Un accord qui contribue à consolider la présence de PharmaNutra sur le marché latino-américain, en croissance constante et avec des perspectives de développement ultérieur avec le début des opérations de la nouvelle PharmaNutra USA", a expliqué l'entreprise dans une note.

PharmaNutra a clôturé mercredi en baisse de 0,7 pour cent à 54,00 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

