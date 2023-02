PharmaNutra prévoit des chiffres croissants pour l'avenir

(Alliance News) - PharmaNutra Spa a organisé et conclu mardi sa "Journée des investisseurs" à Milan.

"En s'appuyant sur une forte présence internationale, une compétence scientifique élevée et en valorisant des partenariats de premier ordre dans le domaine du sport, PharmaNutra réaffirme son potentiel de développement considérable, en prévoyant une croissance du chiffre d'affaires de 10,9% pour 2022-2030, qui peut encore augmenter jusqu'à plus 18,5% compte tenu des lignes d'affaires stratégiques qui seront mises en place d'ici les prochaines années", peut-on lire dans la note publiée.

"La réunion d'aujourd'hui a probablement été l'une des plus fructueuses avec les investisseurs : je tiens à souligner la grande qualité professionnelle des personnes présentes, la grande attention et l'appréciation considérable de la part de tous les investisseurs, ainsi que les questions ciblées et focalisées sur les sujets abordés", a déclaré Andrea Lacorte, président et fondateur de la société.

"Pour notre part, nous les avons surpris, comme il est de coutume pour PharmaNutra, et nous pouvons certainement nous attendre à une démonstration de confiance à court et à long terme. Je suis vraiment satisfait de cette Journée des investisseurs, qui a également eu le grand mérite, justement par la qualité des intervenants, d'ouvrir nos esprits à de nouveaux potentiels commerciaux", a conclu M. Lacorte.

PharmaNutra a clôturé la séance de mardi dans le rouge de 0,2 pour cent à 61,90 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

