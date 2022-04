Anthelios : une gamme La Roche Posay qui protège toutes les peaux du soleil

Vous avez tendance à brûler rapidement lorsqu'un simple rayon de soleil montre le bout de son nez ? Peut-être devriez-vous protéger votre peau de manière différente. La gamme Anthelios de La Roche Posay vous propose des protections solaires ultra-efficaces adaptées à toutes les peaux ! Envie de profiter pleinement du soleil sans risquer les coups de chaud et les brûlures ultra-déconseillées pour votre peau ? Alors, laissez de côté tout ce que vous connaissiez jusqu'à présent et laissez-vous tenter par cette gamme de haute qualité !

Leader depuis plusieurs années sur le marché de la dermo-cosmétique, La Roche Posay ne cesse de nous surprendre avec des soins aux nombreux bénéfices. L'une de ses plus belles réussites se portent sur sa gamme solaire, Anthelios, qui propose une large sélection de protections solaires adaptées à tous les types de peaux et d'exposition.

Recommandée de loin par les dermatologues, Anthelios répond à tous les besoins solaires en proposant un maximum de solutions. C'est une gamme qui se démarque de ses concurrents de par sa haute qualité et son efficacité envers chaque problématique lié au soleil.

Anthelios nous livre un véritable combat pour l'environnement grâce à ses formules minimalistes respectueuses de la vie marine. 95% des matières plastiques se retrouvent dans les océans aujourd'hui. C'est pourquoi il est plus qu'essentiel d'agir en faveur de l'environnement en développant des formules non seulement respectueuses de la peau, mais aussi de l'environnement. La Roche Posay a donc mis au point une feuille de route pour réduire drastiquement son impact sur l'environnement. Et ce, en mettant au point des packagings plus durables. De cette recherche sont nés les laits protecteurs Anthelios écoresponsables.

Bien que votre peau vous soit favorable dans ce contexte, il est primordial de protéger votre peau des éventuelles coups de soleil. Une protection solaire SPF30 vous empêchera de rougir sans empiéter sur votre magnifique bronzage !

La Roche Posay Anthelios Invisible Spray SPF30 200ml La Roche-Posay Anthelios Lait Hydratant SPF30 250ml

Vous avez tendance à rougir très vite dès que vous mettez le nez au soleil ? Alors, vous aurez certainement besoin de produits de haute protection.

Une peau sensibilisée et fragile a besoin d'une protection adéquate et efficace. C'est pourquoi, une haute protection SPF50 est de mise. De plus, pour être bien protégé toute la journée lorsque vous êtes exposé.e aux UV, il est primordial, pour maintenir une protection optimale, de renouveler l'application toutes les deux heures.

La Roche Posay Anthelios Gel Peau Mouillée ou Peau Sèche 250ml La Roche-Posay Anthelios Lait Hydratant SPF50+ 100ml La Roche Posay Anthelios XL Brume Invisible SPF50+ 200ml

Dans ce cas précis, votre peau a grand besoin d'une protection optimale SPF50+.

Composés d'une formule renforcée contre les UVA de très haute résistance, ils vous aident à supporter efficacement les intolérances au soleil sans le moindre doute. Grâce à l'Eau Thermale inclue dans chacun de ses produits, la gamme Anthelios propose des solutions apaisantes et anti-oxydantes que vous ne retrouverez nulle part ailleurs !

La Roche-Posay Anthélios XL Stick Zones Sensibles SPF50+ 9g

Vous cherchez une protection suffisamment puissante pour protéger votre enfant du solei ? Nous l'avons trouvé pour vous ! Avec Anthelios, plus besoin de s'inquiéter de la peau fragile de bébé !

Testés sous contrôle dermatologique et pédiatrique, ses produits dermo-pediatrics assure une très haute protection contre les UV. Leur formule enrichie d'Eau Thermale apporte à votre tout-petit sujet à une peau hyper-sensible un réel confort de vie au soleil.

La Roche-Posay Anthelios Dermopediatrics SPF50+ Lait Soleil 250ml La Roche-Posay Anthelios Pocket Dermo Pediatrics SPF50+ 30ml La Roche Posay Anthelios Dermo-Pediatrics Brume Invisible SPF50+ 125ml

Véritable aubaine pour l'environnement, La Roche Posay poursuit son chemin en mettant à jour ses packagings. Conscients de l'impact du plastique au sein de la vie marine, les laboratoires La Roche Posay élaborent désormais des formules et des packagings écoresponsables composés de 45% de plastiques en moins et développés à partir de carton. L'objectif est de proposer une formule soucieuse de l'environnement et de la vie marine, et saine pour la peau. Les protections solaires écoresponsables sont également conçues pour protéger hautement contre les UVA.

La Roche-Posay Anthelios Lait Hydratant SPF50+ 250ml La Roche-Posay Anthelios Lait Hydratant SPF30 250ml

Et après l'exposition au soleil, on n'oublie pas de se tartiner de crème après-soleil pour apaiser sa peau échauffée et la soulager. Dotés de textures innovantes, ces soins après-soleil sont de véritables pansements pour la peau. Réparateurs et apaisants, ils soulagent l'épiderme instantanément et restaurent la barrière hydrolipidique de la peau. A vous le bronzage durable et la peau bien protégée !

La Roche Posay Posthélios Gel Fondant Après-Soleil 200ml La Roche-Posay Posthelios Gel Après-Soleil Visage & Corps 400ml

Articles similaires