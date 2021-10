Cheveux gras : que dois-je faire pour les traiter ?

Vos cheveux graissent rapidement et vous devez les laver tous les jours ? Vous aimeriez gagner du temps le matin et éviter quelques shampooings ? On vous comprend ! Et pour y arriver, nous vous avons concocté quelques objectifs à atteindre qui vous aideront dans vos démarches et amélioreront la santé de vos cheveux gras. Nouveau rythme, nouveaux produits, nouvelles habitudes… Découvrez nos astuces et conseils pour vous shampouiner moins souvent et supprimer les démangeaisons tout en conservant la beauté de vos cheveux.

Pourquoi j'ai les cheveux gras ?

Les cheveux gras sont déterminés par une production de sébum en trop grande quantité. Mais qu'est-ce que le sébum ? Il s'agit d'une substance produite par les glandes sébacées, situées à la base des cheveux ou des poils. Fabriqué de manière raisonnable, il compose un film hydrolipidique qui protège votre cuir chevelu des agressions extérieures, des microbes et du dessèchement. Bien que bénéfique lors d'une production raisonnable, à l'excès, il graisse davantage vos cheveux et les rend ternes. Plusieurs facteurs peuvent entraîner un excès de sébum :

Un dérèglement hormonal

Une période de stress

Une exposition trop élevée à la pollution

Une mauvaise alimentation

Si certains phénomènes sont parfois difficiles à éviter, d'autres peuvent être facilement contrés. Fixez-vous quelques objectifs à atteindre pour limiter les pots cassés et réduire la production de sébum.

Objectif n°1 : espacer les shampooings

Vous avez lavé vos cheveux la veille et vous les trouvez déjà gras aujourd'hui ? C'est typiquement la principale conséquence d'un excès de sébum. L'idéal serait d'espacer vos shampooings, une habitude réellement difficile à adopter. Et pourtant, se laver les cheveux tous les 4 jours, à raison de deux fois par semaine, peut favoriser une production moins élevée de sébum et donc limiter les agressions envers votre cuir chevelu.

Et pour que ce nouveau mode de vie soit plus agréable, coiffez-vous différemment. Tresses, demi-queues, chignons… faites aller votre imagination pour moderniser vos coiffures tout en cachant un maximum l'effet gras. Miser sur des accessoires (foulard, barrette, pince, chouchou…) peut être une belle idée tant que ceux-ci sont régulièrement nettoyés.

Attention toutefois à ne pas trop chipoter à vos cheveux. En effet, vos mains sont souvent exposées aux saletés et aux impuretés extérieures. Tripoter ses cheveux régulièrement participe également au retour des sensations grasses. Limiter au maximum le contact main-cheveux peut déjà jouer un rôle épatant.

Si vous sentez que vos cheveux ne tiendront pas deux jours, utilisez un shampooing sec. Il vous aidera à gagner une journée et à conserver votre rythme d'espacement. Non-gras, il assainit votre cuir chevelu et régule le sébum. Il s'agit d'une excellente alternative puisqu'il vous permet de masquer temporairement l'effet luisant entre vos shampooings.

Vichy Dercos Nutrients Detox Shampooing sec 150ml Furterer Naturia Shampooing Sec 75ml Klorane Shampooing Sec à l'Extrait d'Ortie Spray 150ml

Objectif n°2 : utiliser des shampooings pour cheveux gras

C'est bien connu, tous les shampooings ne conviennent pas à tous les types de cheveux. Pour des cheveux à tendance grasse, privilégiez des soins aux textures légères. Leur formule douce absorbe l'excès de sébum sans alourdir davantage la fibre capillaire. Ainsi, vos cheveux sont propres, brillants et forcément moins gras. Les shampooings naturels sont excellents puisqu'ils sont principalement composés d'ingrédients végétaux bénéfiques pour votre chevelure.

Voici une sélection de shampooings en vente chez Pharmasimple :

Klorane Shampooing Séboréducteur à l'Ortie Bio Cheveux Gras 400ml Vichy Dercos Shampoing Sébo Correcteur Cheveux gras 200 ml Luxéol Shampooing Cheveux Gras 200ml

Un masque ou un après-shampooing peut tout à fait compléter votre routine anti cheveux gras et favoriser le ralentissement de la production de sébum. Tout comme pour votre shampooing, choisissez un masque doux et un après-shampooing adapté aux actifs légers. Restez vigilant quant à leur application puisque ce type de soin ne s'utilise que sur les pointes et non sur les racines. Contentez-vous d'une toute petite noisette sur vos longueurs pour plus d'efficacité.

Phyto Detox Masque Purifiant Pré-Shampooing 125ml Lazartigue Purify Soin Purifiant Régulateur Pré-Shampooing 75ml Vichy Dercos Nutrients Detox après-shampooing 250ml

Objectif n°3 : garder le rythme

Nous connaissons tous la difficulté de se tenir à ses nouvelles résolutions. Si l'idée de garder des cheveux gras trop longtemps vous démoralise, allez-y crescendo. Vous avez l'habitude de vous laver les cheveux tous les jours ? Essayez de ne pas utiliser de shampooing un jour sur deux. Continuez progressivement votre espacement jusqu'à atteindre deux lavages par semaine. À ce rythme, vous aidez également vos cheveux à adopter cette nouvelle routine.

Si vous ne voyez pas de résultat aussi rapidement que voulu, ne vous démoralisez pas trop vite. Prenez le temps nécessaire pour vous acclimater à cette nouvelle cadence. C'est à la force du temps que vos cheveux s'habitueront et que les effets commenceront à se remarquer.

Objectif n°4 : changer son alimentation

On ne le dira jamais assez, une alimentation saine reste bénéfique pour votre organisme et votre épiderme. Il en va de même pour votre cuir chevelu qui subit également les conséquences d'une alimentation trop grasse ou trop sucrée. Les aliments riches en vitamines B sont les plus bénéfiques pour protéger votre fibre capillaire. Tournez-vous donc davantage vers des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers. Et pour ne pas bouleverser trop rapidement votre équilibre alimentaire, optez plutôt pour des compléments riches en vitamines et tout aussi efficaces.

Ces 4 objectifs ont un véritable impact sur la beauté de vos cheveux. Privilégier des shampooings et des soins adaptés à votre cuir chevelu peut limiter fortement la production de sébum et vous aider à vous shampouiner moins souvent. En gardant le rythme et en changeant votre alimentation, vos cheveux retrouveront leur éclat plus longtemps et la fréquence de vos lavages diminuera.

Articles similaires