Huile Prodigieuse Néroli : la nouvelle huile Nuxe apaisante bio

Réinterprétation de l'Huile Prodigieuse légendaire et intemporelle que l'on connait si bien, l'Huile Prodigieuse Néroli est la toute nouvelle création signée Nuxe. Plus qu'une huile nourrissante et réparatrice, cette huile sèche végane est un véritable soin d'esprit qui vous reconnecte à tous vos sens grâce à ses douces et apaisantes notes de Néroli, de Bergamote et de Lavandin. 100% d'origine naturelle et certifiée bio, l'Huile Prodigieuse Néroli de Nuxe sublime toutes les peaux et donne un coup d'éclat illico aux chevelures tout en les parant d'un parfum enivrant. La nouvelle huile à emporter partout avec vous pour une peau rayonnante de beauté.

Forte de 30 ans d'expérience, la marque Nuxe ne cesse d'innover dans ses compositions et ses formulations, et de séduire à travers les générations. Issue d'un savoir-faire Made in France respectueuse de la nature et de l'environnement, l'Huile Prodigieuse de Nuxe est le tout premier soin à avoir vu le jour parmi les créations de la marque. Cette huile de beauté offre une efficacité multi-actions : elle nourrit la peau et les cheveux grâce à sa formule enrichie en huiles végétales.

A l'occasion des 30 ans d'anniversaire de cette huile emblématique, Nuxe élabore une déclinaison innovante ; une invitation à la rêverie et à la paix intérieure : l'Huile Prodigieuse Néroli. Fruit d'une formulation enrichie en ingrédients bio et naturels, elle est la toute première huile certifiée BIO.

La nouvelle Huile Prodigieuse Nuxe allie les notes apaisantes et calmantes du Néroli, et les notes relaxantes de la Bergamote et du Lavandin pour offrir un concentré olfactif résolument serein et calmant. Vous vous sentez stressé.e ? Inspirez ce bouquet déstressant et retrouvez la sérénité.

Une formulation d'huiles précieuses pour sublimer l'éclat de votre peau

Nuxe Huile Prodigieuse Néroli 100ml

Nuxe Huile Prodigieuse Néroli 100ml

L'Huile Prodigieuse Néroli de Nuxe est la concentration en huiles végétales précieuses parmi lesquelles :

L'Huile bio de Prune d'Ente : elle est issue des noyaux de prunes récoltées à Agen (France). Riche en acides gras, cette huile offre à la peau et les cheveux des bienfaits nourrissants et réparateurs.

: elle est issue des noyaux de prunes récoltées à Agen (France). Riche en acides gras, cette huile offre à la peau et les cheveux des bienfaits nourrissants et réparateurs. L'Huile Bio de Sésame: issue des graines de sésame, cette huile également riche en acides gras essentiels possède des propriétés nourrissantes. Elle pénètre rapidement dans la peau et laisse un fini sec et un toucher soyeux.

Soucieux d'élaborer des formules toujours plus innovantes et à la pointe de la technologie, Les laboratoires Nuxe mettent les petits plats dans les grands en proposant une nouvelle huile révélatrice de beauté multi-actions. A la différence des autres, cette huile est certifiée Bio. Multifonctions, l'Huile Prodigieuse Néroli nourrit intensément, mais possède également plusieurs actions bienfaitrices pour la peau et les cheveux :

Anti-vergetures : appliquée quotidiennement sur les vergetures, elle diminue considérablement la couleur des vergetures (68%).

: appliquée quotidiennement sur les vergetures, elle diminue considérablement la couleur des vergetures (68%). Antioxydante : elle protège la peau du vieillissement prématuré grâce à son action antioxydante.

: elle protège la peau du vieillissement prématuré grâce à son action antioxydante. Anti-pollution: il a été démontré selon un test instrumental concernant la mesure des micro-particules adhérant à la surface de la peau que cette huile sublimatrice limite l'adhésion des particules polluantes sur l'épiderme.

Pour davantage de bienfaits, et en fonction de vos besoins, vous pouvez mélanger quelques gouttes de votre Huile Prodigieuse à votre crème hydratante de jour Nuxe. Si vous l'utilisez seule, prélevez quelques gouttes dans le creux de votre main et étalez-les en effectuant des mouvements de lissage du centre de votre visage vers les contours et les tempes.

Le plus : excellent soin de barbe pour hommes, cette huile apporte souplesse et douceur à la barbe tout en créant un film protecteur contre le feu de rasage.

Sur peau encore humide, appliquez sur votre corps l'Huile Prodigieuse en réalisant des mouvements circulaires afin qu'elle pénètre facilement. N'hésitez pas à insister sur les parties les plus sèches de votre corps (coudes, genoux, talons).

Afin de nourrir vos cheveux et les faire briller, appliquez régulièrement quelques gouttes d'huile sur les longueurs et les pointes. Vos cheveux sont très secs ? Vous pouvez effectuer une à deux fois par semaine un masque capillaire avant l'étape du shampooing. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de verser quelques gouttes de votre huile dans un masque capillaire Nuxe et de laisser poser le mélange une dizaine de minutes avant de rincer.

Besoin d'un moment de détente et de relaxation à la maison ? Découvrez votre rituel beauté à réaliser en deux temps :

Pour bien démarrer la journée, accordez-vous un moment relaxant et zen avec l'Huile Prodigieuse Néroli. Commencez par vous concentrer sur les différents points de votre visage :

Dans le sens des aiguilles d'une montre, massez le point situé sur le sommet du crâne ; cela apaise l'esprit ainsi que le 3 e œil.

œil. Massez ensuite le point situé entre vos deux sourcils afin de calmer l'esprit.

Passez ensuite aux points du corps :

Vient le massage du plexus solaire, qui est l'endroit où se localisent le stress et les émotions. Respirez profondément en réalisant des légers cercles.

Terminez ensuite par le sternum afin de libérer l'énergie à l'aide de petits tapotements.

Le soir, favorisez le lâcher-prise et retrouvez un sommeil réparateur grâce à un auto-massage facile à réaliser soi-même au niveau du cuir chevelu. Il vous suffit pour cela de pulvériser un peu d'Huile Prodigieuse dans le creux des mains et de les poser ensuite sur le sommet du crâne. Inspirez et expirez lentement par le nez. A l'aide de la pulpe de vos doigts, lissez votre chevelure jusqu'aux pointes. Enfin, frictionnez vos cheveux avec énergie.

Continuez en effectuant des mouvements circulaires avec le plat de la main au niveau de la nuque et à l'arrière de la tête. Terminez par un massage des trapèzes en réalisant des mouvements circulaires.

Nuxe, c'est l'histoire d'une marque française au service de la nature créée par Aliza Jabès. Son objectif ? Éveiller les sens et prendre soin de la peau en développant des produits de beauté enveloppants riches de sensorialités et prodigieux. Accessibles à tous, ces soins du visage, du corps, mais aussi ces soins solaires et multifonctions répondent à chacun de vos besoins. Envie de découvrir l'ensemble des produits Nuxe et leurs nombreux bienfaits ? C'est par ici

Articles similaires