Huile d'argan : tous ses bienfaits pour la peau et les cheveux

Vous la connaissez certainement ou en avez déjà entendu parler, l'huile d'argan est reconnue depuis la nuit des temps pour ses nombreuses vertus pour la peau et les cheveux. Originaire du Maroc, elle possède des propriétés nourrissantes, régénérantes et restructurantes. Enrichie en vitamine E, elle ralentit le vieillissement cutané et lutte contre le dessèchement de la peau. Si elle possède de nombreux bienfaits pour la peau, elle est aussi très appréciée pour les cheveux. Envie d'en savoir plus sur cette huile aux mille et unes vertus ? Ca se passe ici !

Remède anti-âge naturel par excellence, l'huile d'argan est enrichie en stérols, phytostérols et en antioxydants (vitamine A et vitamine E) reconnus pour leurs bienfaits régénérants, raffermissants et protecteurs pour la peau. Grâce à ceux-ci, elle lutte contre son vieillissement prématuré et la protège du stress oxydatif, à l'origine du vieillissement cutané. Grâce à son pouvoir nutritif, elle assouplit les peaux sèches et déshydratées, et améliore son élasticité. Plus souple, raffermie, hydratée et douce, la peau est rayonnante de beauté !

Vous souffrez de petites gerçures, d'eczéma, de vergetures ou de brûlures ? L'huile d'argan est LA solution pour les soigner ! Grâce à sa forte teneur en acides gras insaturés (80%), elle favorise la cicatrisation, elle prévient les tiraillements, stimule et protège le film hydrolipidique tout en conservant une bonne hydratation cutanée.

Vous avez les lèvres gercées ? L'huile d'argan est le remède qu'il vous faut pour les réparer et les protéger grâce à son haut pouvoir cicatrisant. Il vous suffit d'appliquer une goutte tous les soirs sur vos lèvres pour soigner les gerçures.

Vous souhaitez prévenir l'apparition des vergetures? Cette huile est parfaite et permet d'empêcher leur formation durant la grossesse au niveau du ventre, sur le haut des cuisses, appliquée à raison de plusieurs fois par jour. Si les vergetures sont déjà installées, appliquer cette huile matin et soir permet d'intervenir dans la réduction de leurs apparences.

Acné, imperfections, peau grasse… Vous avez une peau à tendance acnéique et les boutons vous gâchent la vie ? Pas de panique ! Si l'huile d'argan est idéale pour nourrir tous les types de peaux et lutter contre les signes de l'âge, elle est aussi conseillée dans le traitement de l'acné. En effet, enrichie en antioxydants, elle permet de rééquilibrer l'épiderme et atténue les inflammations grâce à son pouvoir cicatrisant. Non comédogène, elle n'obstrue en aucun cas les pores et respecte l'équilibre de la peau. Pour traiter l'acné, il vous suffit d'appliquer quelques gouttes d'huile matin et soir.

Soin de prédilection des Marocaines, l'huile d'argan est très appréciée pour ses nombreuses vertus pour les cheveux. En effet, elle les nourrit en profondeur, les discipline et les protège des agressions extérieures (radicaux libres, UV, pollution…). Réparatrice, elle soigne les fourches et renforce les longueurs. De plus, Si vous avez les cheveux normaux ou secs, mais souhaitez apporter une touche d'hydratation, quelques gouttes d'huile d'argan dans votre shampooing suffisent à rendre votre chevelure soyeuse et brillante.

Polyvalente et ultra-nourrissante, l'huile d'argan est votre allié beauté tout-en-un par excellence. Anti-âge, elle lutte contre l'apparition des signes du temps grâce à sa formulation en vitamine A et E. Soin nutritif intense, l'huile d'argan est également excellente pour les cheveux.

