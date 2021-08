Huiles corps : notre TOP 7 des soins tendances du moment !

Satinée, pailletée, raffermissante, nourrissante, parfumée… L'huile pour le corps possède d'innombrables vertus et figure parmi les élixirs de beauté les plus ancestraux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, durant l'antiquité égyptienne, Néfertiti et Cléopâtre utilisaient l'huile de nigelle pour nourrir leur peau. C'est dire l'incroyable pouvoir de l'huile pour le corps et son influence depuis la nuit des temps ! En effet, si elle a des propriétés avant tout nourrissantes, elle lisse et assouplit la peau, et offre également un fini satiné irrésistible qu'on adore, surtout lorsqu'arrivent les beaux jours. Envie de connaître les dernières tendances de ce soin incontournable ? Zoom sur notre TOP 7 des huiles pour le corps qui ont la cote dans toutes les salles de bain.

Nuxe Huile Prodigieuse Florale 100ml + Prodigieux Floral Le Parfum 1,2ml

Ses propriétés : légendaire dans le rayon des huiles corporelles, l'Huile Prodigieuse de Nuxe se décline cette fois dans une irrésistible fragrance florale et fruitée de magnolia, de rose, de pamplemousse, de vanille et de lait de coco. Une huile qui sent bon l'été !

Son plus : Multifonctions, cette huile sèche peut s'utiliser tant sur le corps que sur le visage et les cheveux.

Phyt's Phyt'Solaire Trésor d'Été Huile Sèche Nourrissante Bio 100ml

Ses propriétés : cette huile enrichie en huile de tournesol, en vitamine E et en monoï nourrit intensément la peau. Grâce à son parfum qui sent bon le sable chaud (fleur de tiaré et vanille), elle vous transporte illico en vacances.

Son plus : développée à partir d'ingrédients certifiés bio et d'origine 100% naturelle, cette huile prend soin de votre peau et de vos cheveux.

Sanoflore Olea Therapia Huile Fraîche Corps Nourrissante & Anti-Stress Bio 110ml

Ses propriétés : nourrissante et anti-stress, cette huile rafraîchissante est développée à partir d'ingrédients certifiés bio. Grâce à sa formulation enrichie en 6 huiles essentielles, cette huile possède des vertus thérapeutiques, réduit le stress, apporte une sensation de bien-être, et apaise l'esprit.

Son plus : biphasée, elle nourrit à la fois la peau grâce à sa teneur en huiles végétales bio et offre à l'épiderme une fraîcheur instantanée.

Avril Huile Pailletée Multi-Usages Bio 100ml

Ses propriétés : cette huile corporelle assouplit et nourrit la peau intensément. Multi-usages, elle peut s'appliquer tant sur le corps que sur les cheveux.

Son plus : ses fines paillettes qui parent la peau d'un fini satiné, irrésistibles pour les soirées d'été.

Hei Poa Trésor de Polynésie Huile Sèche Multi-Fonctions 100ml

Ses propriétés: multi-fonctions, elle nourrit votre peau en douceur et la satine délicatement. De plus, elle prend soin de vos cheveux et les parfume d'une agréable odeur de fleurs paradisiaques.

Son plus :son odeur de Monoï qui sent bon le sable chaud de Polynésie. On adore !

Caudalie Huile divine 50ml

Ses propriétés : l'Huile Divine de Caudalie offre une hydratation intense, nourrit la peau en profondeur grâce à sa formulation enrichie en huile de pépins de raisin et en huile de sésame, améliore la qualité de la peau et la parfume en douceur.

Son plus : son parfum irrésistiblement ensoleillé mêlant des notes de rose, de pamplemousse, de poivre rose, de cèdre, de vanille et de musc blanc.

Marilou Bio Huile d'Argan Huile Exquise 50ml

Ses propriétés : à la fois nourrissante et légère, l'Huile Exquise à l'huile d'argan bio de Marilou Bio offre à votre peau un soin naturel antivieillissement grâce à sa richesse en acides gras et en vitamine E antioxydante. Exquise et délicate, elle régénère également les peaux ternes et fatiguées. Polyvalente, cette huile est parfaite pour nourrir la peau du visage, du corps, les cheveux, ainsi que pour soigner les ongles.

Son plus : écoresponsable, le flacon Marilou Bio est fabriqué en verre recyclable.

Alliée des jolies peaux toutes douces, l'huile corporelle a la particularité de pénétrer rapidement dans la peau. Pour une application réussie et une hydratation intense, suivez ces quelques conseils :

Exfoliez votre peau sous la douche afin d'éliminer les peaux mortes et permettre à l'huile pour le corps de bien pénétrer.

Appliquez ensuite l'huile corporelle de votre choix en la tapotant sur la peau encore humide afin qu'elle pénètre rapidement et soit bien absorbée.

Matin et soir, massez votre peau à l'aide d'une huile pour une hydratation optimale. Appliquée le matin, l'huile hydrate et protège la peau toute la journée. Appliquée le soir avant le coucher, elle offre une réparation cutanée toute la nuit et un toucher soyeux dès le matin.

Votre peau est très sèche ? Combinez crème et huile nourrissante pour un maximum d'efficacité et une peau bien hydratée.

Articles similaires