Le rhume : les bons gestes pour le soulager

On a tous déjà eu affaire au rhume, cette infection virale qui nous bouche le nez et provoque des picotements dans la gorge. Apparaissant surtout à l'approche de l'automne, il coïncide avec le retour des températures plus fraiches et d'une météo assez variable. Difficile de lui échapper, le rhume est devenu une maladie quasi-incontournable des basses saisons. Heureusement, plusieurs solutions existent pour le soulager et limiter sa durée. Pharmasimple vous donne quelques astuces pour l'éviter et s'y préparer !

Le rhume est une infection virale du nez et de la gorge qui se propage facilement. Poussé par des conditions météorologiques défavorables pour l'organisme, il se développe surtout au moment où les températures baissent. Selon plusieurs études épidémiologiques, un adulte contracte le rhume jusqu'à 4 fois par an et un enfant jusqu'à deux fois plus. En effet, toujours en croissance, le système immunitaire des jeunes est plus vulnérable aux infections.

Éternuements, nez qui se bouche, toux, sensation de fatigue, fièvre… tous ces symptômes sont les plus courants du rhume. Toutefois, malgré sa contagion et sa fréquence, le rhume reste sans danger. Il s'agit d'une maladie bénigne qui disparait naturellement au bout de quelques jours de bons traitements et de repos.

Un lavage nasal s'avère être une excellente façon de dégager le nez et décongestionner les sinus. Sous forme de spray ou d'aérosol, ces produits favorisent l'écoulement naturel et aident à retrouver une respiration aisée.

1. Euvanol Respire+ Spray Nasal Nez Bouché Rhume 20ml 2. Pranarom Aromaforce Spray Nasal Huile Essentielle Bio 15ml

En cas de narines encombrées, le spray nasal Euvanol Respire+ est une solution efficace à base d'huiles essentielles. Grâce à sa formule naturellement décongestionnante, ce spray dégage votre nez et apaise la muqueuse irritée provoquée par les mouchages à répétition. Le spray nasal aux huiles essentielles de Pranarom apaise les muqueuses enflammées grâce à ses ingrédients naturels aux bienfaits apaisants et décongestionnants. Son cocktail d'huiles essentielles combat les microbes et dégage les voies respiratoires.

1. Arkopharma Activox Sirop aux herbes 150ml 2. Thymotabs Nature 24 pastilles

Le sirop aux herbes d'Arkopharma Activox apaise votre gorge et diminue les douleurs. Il renforce les voies aériennes supérieures et stimule les défenses naturelles. Ses extraits de thym, de propolis et de mauve stimulent votre système immunitaire et calment les inflammations douloureuses. Pour apaiser le mal de gorge, rien de tel que le pouvoir adoucissant des pastilles Thymotabls Nature. Ses bienfaits naturels au thym soulagent les douleurs et favorisent la production d'anticorps. Enrichies en vitamine C, ces pastilles diminuent les inflammations et calment également la toux.

Un système immunitaire vulnérable ou affaibli donne davantage de chances de contracter le rhume ou tout autre virus du même ordre. Avec un changement de style de vie et de nouvelles habitudes à prendre quotidiennement, les chances d'être malade sont nettement plus fines.

Une alimentation équilibrée : inutile de commencer un régime restrictif. Un repas équilibré, sain et varié suffit pour garder une bonne santé.

: inutile de commencer un régime restrictif. Un repas équilibré, sain et varié suffit pour garder une bonne santé. Une activité sportive régulière : un peu de sport chaque jour vous permet de garder la forme plus longtemps. Si vous n'êtes pas sportif, réalisez une heure de marche par jour. C'est un bon début pour conserver son énergie.

: un peu de sport chaque jour vous permet de garder la forme plus longtemps. Si vous n'êtes pas sportif, réalisez une heure de marche par jour. C'est un bon début pour conserver son énergie. Une bonne nuit de sommeil : dormez suffisamment et de manière régulière pour améliorer votre état général.

: dormez suffisamment et de manière régulière pour améliorer votre état général. Une bonne hygiène quotidienne : se laver les mains est un petit geste rapide qui peut paraitre anodin mais qui vous épargne bien des infections.

Cette maladie virale, bien que dérangeante, provoque des symptômes légers, sans risque pour votre système immunitaire et votre état de santé général. Toutefois, si les effets persistent, un rendez-vous chez le médecin s'impose. Lui seul sera capable de proposer un vrai diagnostic et un traitement adéquat.

Protégez-vous, améliorez votre hygiène de vie et adoptez une routine saine pour éviter certains virus, dont le rhume.

