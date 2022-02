Nuxe Merveillance Lift : l'innovation anti-âge contre le vieillissement cutané

Rides, ridules d'expression, relâchement cutané, perte de fermeté et d'élasticité, teint terne… Votre visage présente l'un de ces signes et vous souhaitez que votre peau retrouve sa jeunesse et son éclat ? Nuxe a trouvé la solution pour vous : Nuxe Merveillance Lift. Cette gamme de soins anti-âge liftant est la routine beauté idéale pour corriger les rides et raffermir la peau naturellement. Le succès de cette gamme repose en fait sur un ingrédient star : Chlorella Vulgaris, une micro-algue ultra-corrective. Envie d'en savoir plus sur ces soins qui ont tout bon pour la peau ? Ça se passe ici !

Nuxe Merveillance Lift, c'est une gamme de soins dédiée aux peaux matures qui souhaitent être renforcées. Pionnier de l'anti-âge, la marque Nuxe crée Merveillance Lift pour corriger les rides installées, lisser et raffermir la peau grâce à une formulation innovante. Celle-ci repose sur un ingrédient phare : une micro-algue ultra-corrective, autrement appelée Chlorella Vulgaris. Composée d'environ 4 milliards de cellules actives, cette micro-algue a pour objectif de corriger les rides et de régénérer la peau en profondeur. Dotés de textures veloutées incroyables , les soins Merveillance Lift sont de véritables trésors de sensorialité.

Algue verte d'eau douce microscopique, la chlorella vulgaris est apparue il y a 2,5 milliards d'année. Dotée d'une membrane riche en molécules actives, elle possède des vertus régénérantes puissantes. C'est une plante extraite en Bretagne de manière écoresponsable. En effet, le co2 est recyclé et réutilisé, et les résidus de micro-algues sont mis en compostage.

L'huile de micro-algue présente dans les soins Nuxe permet de consolider la jonction dermo-épidermique. De cette manière, les fibres de collagènes sont consolidées et multipliées.

Tributaire du temps et des agressions extérieures quotidiennes, la peau perd ses fibres de collagène qui la maintenaient ferme et tonique. La peau du visage a donc tendance à perdre en fermeté et en élasticité, ce qui se marque en surface par l'apparition de rides et de ridules d'expression. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de sa peau afin de stopper le vieillissement cutané. Grâce à l'huile de micro-algue présente dans les soins dermo-cosmétiques Nuxe Merveillance Lift, la jonction dermo-épidermique est de cette manière renforcée ; la peau est nettement plus ferme ; la peau est lissée et les rides sont corrigées. Résultat, votre visage est visiblement plus jeune, plus ferme et plus lumineux jour après jour.

Envie de stopper les signes du temps marqués sur votre visage et de retrouver une peau éclatante de jeunesse ? C'est possible grâce à la routine beauté Nuxe Merveillance Lift. Pour ce faire, il vous suffit de suivre 3 étapes au quotidien :

1) Pour raffermir votre peau, appliquez quelques gouttes de sérum-en-huile sur votre peau préalablement nettoyée. Massez délicatement votre peau en effectuant des mouvements circulaires.

Nuxe Merveillance Lift Sérum en Huile Activateur de Fermeté Tout Types de Peaux 30ml

2) Hydratez et illuminez votre regard grâce à la crème contour des yeux Nuxe Merveillance Lift Crème liftante Regard . Pour bien l'appliquer, il vous suffit de prélever une petite noisette de soin et de l'appliquer en tapotant de l'intérieur vers les tempes. Vous pouvez décontracter les paupières en effectuant des mouvements lents vers le haut.

3) Appliquez ensuite votre crème de jour Nuxe Merveillance Lift Crème Poudrée Effet Liftant pour peaux normales ou la Crème Velours Effet Liftant si votre peau est plutôt sèche. Le soir, optez pour la Crème de nuit concentrée pour tout type de peauxpour une hydratation optimale.

https://pharmasimple.com/fr/nuxe-merveillance-lift-creme-poudree-effet-liftant-peaux-normales-50ml Nuxe Merveillance Lift Crème Velours Effet Liftant Peaux Sèches 50ml Nuxe Merveillance Lift Crème Concentrée Nuit Tout Types de Peaux 50ml

