Ortis DépurFoie : la solution détox pour préserver et nettoyer son foie

Qui dit vacances dit barbecue, cocktail, glace… Difficile de résister aux plaisirs gourmands de l'été. En revanche, votre foie lui, aura sans doute besoin d'un petit coup de pouce. Des plantes comme l'artichaut ou le pissenlit peuvent soutenir votre foie pour vous aider à conserver une fonction hépatique normale. Les Laboratoires Ortis, forts d'une expérience de plus de 60 ans en phytothérapie, vous dévoilent leur produit favori pour l'été.

Souvent sous-estimé, le foie constitue pourtant l'un des organes clés de notre corps. C'est lui qui est chargé de filtrer et transformer notamment les toxines et déchets produits par notre organisme ou provenant de l'extérieur. Dans certains cas, trop sollicité à cause d'excès (repas trop riches, alcool, régimes non équilibrés, médicaments…), il ne parvient plus à remplir ses nombreuses fonctions de manière optimale, ce qui pourrait avoir un impact non négligeable sur la santé. Plusieurs signes peuvent indiquer s'il y a un dysfonctionnement du foie : fatigue, inconforts et douleurs au niveau abdominal, lourdeurs digestives, nausées, manque d'appétit, mauvaise haleine ou même une modification du temps de transit intestinal. On peut également voir apparaître une coloration jaunâtre de la peau et des yeux. Alors que faire ?

La nature met à notre disposition de nombreuses plantes aux vertus détoxifiantes ou régénératrices. Ainsi, que ce soit pour surmonter quelques difficultés digestives passagères ou pour maintenir la bonne santé du foie, on peut se tourner en toute confiance vers des plantes dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement.

Créés en 1958 par Adolphe Horn, au milieu du parc naturel des Hautes Fagnes en Belgique, les Laboratoires Ortis cultivent des valeurs comme l'authenticité, la qualité et la confiance. La belle histoire d'Ortis est née il y a plus de 60 ans et depuis, l'entreprise est toujours restée fidèle à ses convictions et à ses valeurs familiales. Chez Ortis, vous ne trouverez pas d'effet de mode ni d'attitude opportuniste.

L'efficacité et la sécurité des solutions sont la priorité de la société belge. Le strict respect des règles de production, la qualité des ingrédients et le juste dosage des plantes sont essentiels.

La mission des Laboratoires Ortis ? Aider les consommateurs à agir naturellement pour leur santé. Le sens des responsabilités commence par le respect de l'Homme et de la nature.

Ortis Depurfoie 60 comprimés

DépurFoie est l'un des produits phares des Laboratoires Ortis. Cette solution combine l'action de l'artichaut, du pissenlit, du chardon-Marie et du melon cantaloup pour une détoxification en profondeur et un soutient des fonctions du foie et des voies biliaires. Toujours à la recherche de la meilleure association de plantes, Ortis veille à leur juste dosage ce qui permet d'obtenir une synergie d'actions optimale.

L'artichaut et le pissenlit soutiennent la détoxification, maintiennent le foie en bonne santé et facilitent la digestion.

et le soutiennent la détoxification, maintiennent le foie en bonne santé et facilitent la digestion. Le chardon-Marie et le pissenlit contribuent au bon fonctionnement de la vésicule biliaire.

et le pissenlit contribuent au bon fonctionnement de la vésicule biliaire. Le chardon-Marie, un excellent antioxydant, soutient la fonction hépatique et favorise l'élimination des toxines.

Ce complément alimentaire se présente sous la forme d'un programme de 20 jours. Il est conseillé de prendre 1 comprimé, 3 fois par jour, aux repas, avec un grand verre d'eau. En cas de lendemains difficiles, il est recommandé de prendre DépurFoie pendant 2 à 3 jours.

