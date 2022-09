Pharmasimple : dément des rumeurs de dépôt de bilan

Pharmasimple a formellement démenti mardi des rumeurs ayant couru sur les réseaux sociaux et les forums boursiers au sujet d'une situation d'insolvabilité ou de dépôt de bilan de ce spécialiste de la vente en ligne de produits parapharmaceutiques.



'Le PDG de Pharmasimple est toujours aux commandes de l'entreprise et mène actuellement une stratégie ambitieuse de transformation pour constituer un groupe puissant de distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques avec un plan de rachats de 150 officines en cinq ans', assure la société dans un communiqué.



Cette mutation vers la distribution physique s'est traduite par le rachat de 14 pharmacies, dont huit sont d'ores et déjà intégrées à ses structures, fait valoir l'entreprise.



Pharmasimple rappelle par ailleurs disposer du soutien financier d'Alpha Blue Ocean, une entreprise spécialisée dans les financements flexibles à destination des sociétés cotées avec laquelle a été conclue en avril

2022 une convention de financement de 200 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions.



Le détaillant dit néanmoins prévoir la cession ou l'arrêt d'activités jugées désormais non rentables et non stratégiques, ce qui devrait conduire à la réduction de ses coûts et de ses effectifs.



Evoquant 'une tentative organisée de déstabilisation', Pharmasimple et ses dirigeants disent se réserver le droit de porter plainte contre les auteurs de ces rumeurs afin de 'protéger sa réputation'.



L'action perdait 10% mardi suite à la publication de ce démenti après avoir bondi de plus de 40% hier.



