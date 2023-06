Pharnext nomme le Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical

Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé (développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénérativessans solution thérapeutique satisfaisante) annonce aujourd'hui la nomination du Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical. Le Dr Gilbert Wagener est un expert du développement de médicaments à des stades cliniques avancés, avec trois décennies d'expérience dans la recherche clinique pour des indications cardiovasculaire, immunitaire et neurologique, incluant des maladies orphelines.



Il rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur Médical et Responsable de la R&D chez Ixaka, où il a supervisé le développement de Phase III d'une thérapie cellulaire pour l'ischémie critique chronique des membres.



Auparavant, le Dr Wagener était associé principal chez TranScrip Partners LLP, où il était responsable stratégique du développement de plusieurs produits. Il était impliqué à tous les stades du cycle de développement jusqu'aux évaluations (" due diligence "), les stratégies de développement et les études cliniques de Phases I à III.



Avant, il a travaillé chez Genzyme Europe et Bayer Healthcare AG, avec un intérêt particulier pour le design des essais cliniques et l'adoption de nouveaux produits dans la pratique médicale.