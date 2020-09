Pharnext : Edison initie avec une valorisation de 12,5 euros

29/09/2020 | 11:57

Edison a initié mardi la couverture du titre Pharnext avec une valorisation fixée à 12,48 euros, correspondant à une capitalisation boursière théorique de l'ordre de 240 millions d'euros.



La société de recherche explique qu'elle s'est uniquement basée, pour son évaluation de la société biopharmaceutique, sur le produit en développement clinique PXT3003, un traitement expérimental contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, auquel Edison attribue une probabilité de succès de 60%.



Edison fait toutefois remarquer que Pharnext a achevé son exercice 2019 sur une trésorerie nette de 1,3 million d'euros, ce qui lui fait dire que l'entreprise devrait avoir à lever des fonds supplémentaires en 2020, pour un montant qu'il situe autour de 30 millions d'euros.



A titre d'indication, Pharnext affiche aujourd'hui une capitalisation boursière de 59 millions d'euros.



A noter que Pharnext est un client d'Edison.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.