Pharnext

Dirigeante expérimentée de l'industrie pharmaceutique, le Dr Elisabeth Svanberg est nommée Présidente du Conseil d'Administration de Pharnext



23-Déc-2021 / 08:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Dirigeante expérimentée de l'industrie pharmaceutique, le Dr Elisabeth Svanberg est nommée Présidente du Conseil d'Administration de Pharnext PARIS, France, le 23 décembre 2021 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), annonce aujourd'hui la nomination du Dr Elisabeth Svanberg MD, PhD à la Présidence du Conseil d'Administration à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Michel de Rosen, qui était Président du Conseil d'Administration depuis juin 2016. Michel de Rosen continuera d'y siéger en tant qu'Administrateur non-éxécutif. Le Dr Svanberg bénéficie d'une grande expérience dans le développement de nouveaux traitements dans des domaines thérapeutiques variés. Docteur en médecine et Docteur en sciences de l'Université de Göteborg, elle est Chirurgien et Professeur Adjoint de chirurgie. Elle est une administratrice expérimentée, membre des Conseils d'Administration de Galapagos NV, Egetis Pharmaceuticals, Amolyt et de Swedish Orphan Biovitrum (SOBI). Le Dr Svanberg a rejoint Serono en 2000, initialement dans le domaine du métabolisme, et a ensuite occupé des postes à responsabilité croissante avant de rejoindre Bristol Myers Squibb (BMS) en 2007. Chez BMS, elle a été Responsable du développement de dapagliflozine (Forxiga/Farxiga), médicament innovant désormais approuvé et lancé dans le monde entier pour traiter le diabète de type 2, puis elle a été Vice-Présidente et Directrice du département médical à l'international pour le Canada, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Australie / Nouvelle-Zélande. En 2014, le Dr Svanberg a rejoint Janssen Pharmaceuticals (société du groupe Johnson & Johnson) en tant que Vice-Présidente, Directrice des Produits Etablis, gérant un portefeuille de 90 produits utilisés par environ 150 millions de patients dans le monde. Depuis 2016, le Dr Svanberg est entrepreneur dans le domaine des troubles uro-génitaux. L'expérience du Dr. Svanberg sera très précieuse pour Pharnext, alors que la société poursuit l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, son candidat médicament le plus avancé et developpé dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). La CMT1A est une maladie neurologique rare, progressive et héréditaire qui affecte les nerfs périphériques et pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé. A propos de sa nomination en tant que Présidente du Conseil d'Administration, le Dr Elisabeth Svanberg a déclaré : « Je me réjouis d'assurer la Présidence du Conseil d'Administration à un moment décisif pour Pharnext et de travailler aux côtés des autres membres de son Conseil et de notre équipe de direction pour soutenir la Société alors qu'elle poursuit l'étude pivot de PXT3003 dans la CMT1A. Je souhaite remercier Michel et le Conseil d'Administration de Pharnext pour leur confiance. Michel a conduit la société jusqu'à cette période charnière et je suis impatiente de poursuivre son développement sur les fondations mises en place par Michel. Je suis ravie qu'il reste membre du Conseil pour poursuivre son soutien pendant la transition.» Michel de Rosen, Président sortant du Conseil d'Administration de Pharnext, a commenté : « Après avoir présidé le Conseil d'Administration de Pharnext pendant plus de 5 ans, je pense que le temps est venu pour une nouvelle personne de prendre ce rôle. Elisabeth Svanberg est extrêmement qualifiée pour cette mission. Son expertise dans le développement des médicaments, son expérience en équipe de direction et au sein de plusieurs Conseils d'Administration d'entreprises de biotechnologie, son profil international et de leader, sa rigueur et son intégrité seront des atouts précieux pour le Conseil d'Administration de Pharnext, alors que la société poursuit son développement. Je crois au potentiel de Pharnext et en particulier en son candidat médicament, destiné à traiter la CMT1A. » À propos de Pharnext Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). Plus d'information sur http://www.pharnext.com. Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le « Universal Registration Document » (URD) enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.20-029 en date du 9 Novembre 2020 ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.pharnext.com) et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays, y comprls les Etats Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés, y comprls aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement, conformément à la législation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Contacts David Horn Solomon Directeur Général contact@pharnext.com +33 (0)1 41 09 22 30 Relations Presse (International) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott Sukaina Virji Alexandra Harrison pharnext@consilium-comms.com Communication Financière (Europe) Actifin Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr +33 (0)6 21 10 49 24 Relations Presse (France) Ulysse Communication Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 47 26 +33 (0)1 81 70 96 30 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : BOD