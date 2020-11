Pharnext : Lettre aux actionnaires

PARIS, France, le 29 octobre 2020 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique

un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle (« La Société ») exploitant sa plateforme de

PLEOTHERAPY™, publie aujourd'hui une lettre de son Directeur Général, le Dr David Horn Solomon, à destination des actionnaires.

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

L'année 2020 marque un tournant dans le développement de Pharnext, et notre objectif est de poursuivre notre croissance et notre progression sur les derniers mois de l'année et au-delà. En effet, au cours de cette année, nous avons fait plusieurs avancées majeures tant sur le plan opérationnel que sur le développement clinique. Nous avons entrepris des nominations importantes au sein de notre équipe de direction, de nouveaux administrateurs avec une solide expérience de l'industrie pharmaceutique ont rejoint notre Conseil d'Administration et enfin, étape majeure, nous avons obtenu des recommandations claires de l'agence américaine du médicament (US FDA : Food and Drug Administration) sur les prochaines étapes du développement de notre candidat médicament le plus avancé, PXT3003, dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), maladie rare particulièrement invalidante. Nous pensons être prêts

démarrer et conduire le second essai clinique de Phase III pivot de notre programme le plus avancé, PXT3003, dans la CMT1A.

Nos efforts sur PXT3003 et le prochain essai clinique de Phase III pivot dans la CMT1A

Nous continuons à concentrer la plupart de nos ressources sur le développement de PXT3003 dans la CMT1A, avec comme but ultime d'obtenir une autorisation de mise sur le marché de la FDA et de l'agence européenne du médicament EMA (European Medicines Agency). PXT3003 est une nouvelle combinaison de naltrexone, baclofène et sorbitol à prise orale, bénéficiant du statut de médicament orphelin délivré par la FDA et l'EMA. Aujourd'hui, il n'existe aucun médicament spécifiquement approuvé dans la prise en charge de la CMT1A, et PXT3003 est le candidat médicament dont le stade de développement clinique est le plus avancé. Considérant que plus de 100 000 patients sont atteints de CMT1A aux Etats- Unis et dans les 5 plus gros marchés européens avec peu de concurrence, nous pensons que le potentiel de revenus commerciaux de PXT3003, au niveau mondial, excède le milliard de dollars. Notre société a évolué et elle est pleinement engagée à mettre PXT3003 sur le marché à disposition des patients atteints de CMT1A, afin d'améliorer leur qualité de vie et soulager le poids porté par leur famille et le personnel soignant.

Évènements marquants de l'année 2020 :

Renforcement de notre équipe de direction par des recrutements à des postes clefs

J'ai rejoint Pharnext en tant que Directeur Général en avril 2020. Avec plus de 30 ans d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique, notamment en tant que Directeur Général de Silence Therapeutics et Zealand Pharma par le passé, j'apprécie pleinement la vision de Pharnext et le potentiel de ses candidats médicament en cours de développement.

J'ai saisi avec enthousiasme l'opportunité de diriger Pharnext au cours de ses prochaines étapes de croissance. Notre plateforme de PLEOTHERAPY™, exploitant le potentiel des Big Data génomiques et de l'intelligence artificielle, offre une nouvelle approche innovante dans la découverte et le développement de traitements potentiels d'une multitude de pathologies. Je remercie Daniel Cohen, en tant que fondateur visionnaire, d'avoir su explorer les opportunités offertes par la plateforme de PLEOTHERAPY™ dans le développement de notre pipeline.

En août 2020, le Dr Adrian Hepner a rejoint Pharnext en tant que Directeur Médical et de la R&D. Le Dr Hepner apporte plus de 30 ans d'expérience dans la recherche biomédicale, le développement clinique et les affaires médicales.

