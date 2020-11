Pharnext : Rapport financier du premier semestre 2020

NOTES AUX ETATS FINANCIERS IFRS 1er SEMESTRE 2020

1. ENTITE PRESENTANT LES ETATS FINANCIERS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante.

Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. Cette plateforme a pour vocation d'identifier des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™. Pharnext possède deux produits en développement clinique.

La PLEODRUG™ codée PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1, produit en développement le plus avancé de Pharnext issu de la plateforme de R&D PLEOTHERAPY™, est une nouvelle combinaison synergique fixe à faible dose de baclofen, naltrexone et sorbitol. Le PXT3003 bénéficie du statut de « médicament orphelin » en Europe et aux Etats-Unis. L'agence de santé américaine FDA (Food and Drug Administration) a accordé la désignation « Fast Track » au développement du PXT3003 pour le traitement de patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), maladie grave pour laquelle il existe un besoin médical non satisfait. Ce statut de « Fast Track » permet d'accélérer l'examen réglementaire en établissant une relation étroite et régulière avec la FDA pour définir les plans de développement du médicament et son processus d'évaluation, ainsi que la revue séquentielle des dossiers de NDA.

Sur la base des récents échanges, la FDA, a fourni des recommandations sur les éléments clés dans l'approche proposée par Pharnext pour la feuille de route dans l'optique de la constitution d'un dossier d'approbation pour PXT3003. Plus précisément, la FDA a indiqué qu'une seule étude pivotale de phase III du PXT3003 dans la CMT1A, si elle aboutit à des résultats positifs, associée à des résultats positifs d'une étude préclinique multifactorielle démontrant la contribution de chaque composant du PXT3003, pourrait être suffisante pour la constitution d'un dosser pour une demande d'approbation du PXT3003. L'ONLS restera le critère d'évaluation principal de cette étude de Phase III.

La FDA a également convenu que l'étude multifactorielle pour les médicaments combinés à dose fixe pourra être réalisée dans un modèle préclinique animal de la maladie CMT1A, et non dans un essai clinique chez l'homme, comme cela est généralement requis. L'étude factorielle animale, une exigence pour le dépôt de la NDA, sera menée dans des conditions de BPL ou BPL-like, et utilisera le même modèle animal de la maladie CMT1A que l'étude factorielle préclinique précédemment menée avec succès auprès de l'Institut Max Planck, en Allemagne.

En mars 2020, la MHRA (Royaume-Uni) a accordé la désignation PIM à PXT3003 pour le traitement de la CMT1A chez les patients de 16 ans et plus. La désignation PIM est une indication précoce qu'un médicament est un candidat prometteur pour le système d'accès précoce aux médicaments (« EAMS») dans le traitement, le diagnostic ou la prévention d'affections potentiellement mortelles ou gravement débilitantes, avec des besoins thérapeutiques non satisfaits.

Le second produit codé PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer.

Le 16 avril 2020, Pharnext a annoncé la nomination du Dr David Horn Solomon en tant que Directeur Général de Pharnext. Le Professeur Daniel Cohen, cofondateur de Pharnext en 2007, occupera le poste de Président du Conseil Scientifique.

