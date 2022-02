Pharnext

Pharnext: Report de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 février 2022



28-Fév-2022 / 08:30 CET/CEST

Report de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 février 2022 PARIS, France, le 28 février 2022 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« la Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), informe ses actionnaires qu'au vu des demandes de cartes d'admission, des formulaires de vote par correspondance et des procurations reçues à ce jour par la Société et en l'absence d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris désignant un mandataire ad hoc permettant de constituer le quorum nécessaire pour que l'assemblée générale extraordinaire puisse valablement délibérer, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires initialement prévue le 28 février 2022 ne pourra donc pas se tenir faute de réunir le quorum requis pour délibérer valablement. Le conseil d'administration a donc pris la décision de reporter ladite assemblée générale. Les actionnaires seront tenus informés de la date de cette nouvelle assemblée par voie d'un nouveau communiqué et convoqués à ladite assemblée générale dans les conditions légales et réglementaires. À propos de Pharnext Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). Plus d'information sur www.pharnext.com. Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Contacts David Horn Solomon Directeur Général contact@pharnext.com +33 (0)1 41 09 22 30 Relations Presse (International) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott Sukaina Virji Alexandra Harrison pharnext@consilium-comms.com Communication Financière (Europe) Actifin Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr +33 (0)6 21 10 49 24 Relations Presse (France) Ulysse Communication Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 47 26 +33 (0)1 81 70 96 30 Fichier PDF dépôt réglementaire



