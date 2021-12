Pharnext

Tirage d'une sixième tranche de 300 obligations convertibles en actions PARIS, France, le 21 décembre 2021 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), a procédé au tirage d'une sixième tranche de 300 obligations convertibles en actions (les « OCA ») d'une valeur nominale de 10.000 ? chacune, et ce dans le cadre du contrat d'émissions de bons d'émissions d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE-BSA ») conclu avec la société Global Tech Opportunities 13. Tout comme pour les fonds reçus lors du tirage des tranches précédentes, les fonds versés dans le cadre de ce financement seront principalement utilisés pour financer la réalisation de l'essai PREMIER, étude clinique pivot de Phase III du PXT3003, produit lead de la Société, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, et de l'étude d'extension de Phase III en ouvert. Les modalités de ce financement sont décrites dans le communiqué de presse publié le 7 juin 2021. Le programme d'émission des OCEANE-BSA, à partir de la deuxième tranche, est mis en ?uvre sur la base de l'autorisation spécifique votée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2021, objet de la vingt-troisième résolution. Un tableau de suivi des OCA, ainsi que du nombre d'actions nouvellement émises au titre des conversions et du nombre total d'actions en circulation est tenu sur le site internet de la Société. À propos de Pharnext Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). Plus d'information sur www.pharnext.com. Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Nombre Total D'actions En Circulation & Droits De Vote au 20 décembre 2021 Date nombre d'actions en circulation Droits de vote théoriques 12 Novembre 2021 71.093.253 78.395.100 Le présent tableau est actualisé chaque mois du nombre d'actions émises au titre du programme d'obligations convertibles annoncé le 7 juin 2021 et mis en place avec Global Tech Opportunities 13, dont la mise en ?uvre est détaillée dans des tableaux de suivi accessible ici : https://equityline.vox-aequitas.com/pharnext ; A titre simplement illustratif, l'incidence hypothétique engendrée par une conversion immédiate et totale de 300 OCEANE correspondant à l'émission de la tranche correspondante pour un actionnaire détenant 1% du capital social aboutirait, à la date de ce jour, à une détention par ce dernier de 0,53% du capital social. Calcul théorique effectué sur la base d'un prix de conversion égal à 94% du plus petit VWAP (tel que publié par Bloomberg) sur les quinze (15) séances de bourse consécutives précédant la date d'aujourd'hui. Avertissement Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le « Universal Registration Document » (URD) enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.20-029 en date du 9 Novembre 2020 ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.pharnext.com) et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays, y comprls les Etats Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés, y comprls aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement, conformément à la législation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Contacts David Horn Solomon Directeur Général contact@pharnext.com +33 (0)1 41 09 22 30 Relations Presse (International) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott Sukaina Virji Alexandra Harrison pharnext@consilium-comms.com Communication Financière (Europe) Actifin Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr +33 (0)6 21 10 49 24 Relations Presse (France) Ulysse Communication Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 47 26 +33 (0)1 81 70 96 30 Fichier PDF dépôt réglementaire



