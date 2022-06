Pharnext a tenu son Assemblée Générale Annuelle, et le Conseil d’Administration a coopté le Dr James Kuo

Les actionnaires de Pharnext ont approuvé les états financiers 2021 et l’essentiel des résolutions lors de son Assemblée Générale annuelle

La cooptation du Dr James Kuo au Conseil d'Administration apporte une expérience clé en matière de stratégie

PARIS, France, le 20 juin 2022 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui que lors de son Assemblée Générale annuelle mixte ("AGM") du vendredi 17 juin, l’essentiel des résolutions proposées par son Conseil d'Administration (le « Conseil ») ont été adoptées.

Le quorum s’est établi à 26,46% et 26 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Les actionnaires de Pharnext ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et ont autorisé le Conseil à procéder :

- au rachat d'actions de la Société ;

- à un regroupement d'actions ;

- à une réduction de capital motivée par des pertes ; et

- à une attribution gratuite d'actions existantes ou nouvelles dans le cadre de l'article L225-197-1 du Code de commerce.

Le résultat complet des votes est disponible ici.

Cooptation du Dr. James Kuo au Conseil d'administration

Le 16 juin 2022, le Conseil a coopté le Dr. James Kuo en remplacement de M. Alex Berda qui en a démissionné au début du mois. Le Dr Kuo apporte une grande expérience du secteur des Sciences de la Vie. Il a cofondé et dirigé un certain nombre de sociétés et siégé à plusieurs Conseils d'Administration de sociétés publiques et privées. Il est actuellement Président d'ImmunoPrecise Antibodies et membre du Conseil d'Administration de Tryp Therapeutics, qu'il a cofondée et cotée en bourse en tant que directeur général, et Président de Monarch Labs dont il est aussi cofondateur. En particulier, il a ainsi levé plusieurs tours de financement en tant que directeur général et dirigé HealthCare Ventures, un fonds de capital-risque de 378 millions de dollars. Il a également été Directeur Business Development chez Pfizer et Myriad Genetics. La ratification de la nomination du Dr James Kuo au Conseil d'Administration sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

L'AGM a marqué la fin des mandats de Pierre Bastid, Michel de Rosen et Kenneth Lee, qui représentait Tasly. Piers Morgan, membre du Conseil, a également démissionné le 16 juin 2022. Au cours de l’AG, le Président de Pharnext a remercié ses anciens administrateurs pour leurs contributions à la Société.

Le Conseil d'Administration est désormais composé des 4 membres suivants : Joshua Schafer (Président), James Kuo, Lawrence Steinman et David Horn Solomon (DG). Tous les membres du Conseil, à l'exception de David Horn Solomon, sont considérés comme des administrateurs indépendants, au sens du Code MiddleNext, le code de gouvernance d'entreprise qui s'applique à Pharnext.

Joshua Schafer, Président du Conseil d'Administration de Pharnext, a commenté : « Notre Conseil d'Administration expérimenté s'engage à soutenir Pharnext dans cette période importante. La Société a récemment annoncé qu'elle avait terminé, dans les délais prévus, le recrutement de l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 dans le traitement de la CMT1A, l'essai PREMIER, et conclu un nouvel accord de financement qui prolonge sa trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre et offre une plus grande flexibilité dans ses négociations pour des financements à long terme. Nous remercions les membres sortants du Conseil et sommes heureux d'accueillir James Kuo. Notre Conseil d'Administration renouvelé et resserré est composé d'experts du secteur qui accéléreront notre prise de décision stratégique pour un impact maximal. »

Le Conseil d'Administration de Pharnext reste concentré sur :

L’avancée du principal produit de Pharnext, PXT3003, en cours d’essai pivot de Phase 3 (l’essai PREMIER) dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). La Société a annoncé le 30 mai qu'elle avait terminé le recrutement de 387 patients dans 52 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël, et que les premières données devraient être annoncées au quatrième trimestre 2023.

La sécurisation de financements. L’horizon de trésorerie de la Société court jusqu'à la fin du troisième trimestre 2022, grâce à l'accord de prêt à taux fixe de 12 millions d'euros avec Global Tech Opportunities 13 (" GTO13 "), membre du groupe Alpha Blue Ocean (" ABO "), comme annoncé le 8 juin 2022 (l’« Accord de prêt »). De plus, conformément aux termes de l’Accord de Prêt et au programme d'obligations convertibles en cours consistant en des obligations convertibles en actions nouvelles ou échangeables en actions existantes (OCEANE), chacune assortie de bons de souscription d'actions (BSA), conclu avec Global Tech Opportunities 13 le 7 juin 2021, et tel qu'amendé en décembre 2021, janvier 2022 et le 6 juin 2022 (le « Programme d'Obligations Convertibles »),

45 millions d'euros peuvent encore être tirés en 22 tranches restantes si les conditions sont remplies, après la fin du Contrat de Prêt. Cependant, la Société s'attend à ce que certaines conditions préalables à la poursuite de l'utilisation du Programme d'Obligations Convertibles ne soient pas remplies à la fin de l’Accord de Prêt et qu'en conséquence, elle ne soit pas autorisée à reprendre le tirage de tranches d'obligations convertibles supplémentaires, à moins que GTO13 ne renonce à ces conditions préalables. Le Conseil d'Administration de Pharnext examine donc et discute actuellement avec des tiers d'autres options de financement au-delà de la fin du troisième trimestre 2022.

James Kuo, MD, MBA

Le Dr Kuo a l’expérience du secteur des Sciences de la Vie par ses fonctions de Directeur Général, Administrateur, Directeur Business Development et Investisseur en capital-risque. Il est Président du Conseil d'Administration d'ImmunoPrecise Antibodies, une société multinationale d'anticorps monoclonaux cotée en bourse. Il est également membre du Conseil d'Administration de Tryp Therapeutics, une société pharmaceutique psychédélique qu'il a cofondée et cotée en tant que Directeur général. Le Dr Kuo est également cofondateur et Président de Monarch Labs, une société privée bénéficiaire, spécialisée dans les dispositifs médicaux pour le traitement des plaies. En tant que directeur général de Synthetic Biologics, il a conclu deux tours de financements et une collaboration avec une société pharmaceutique européenne. Le Dr Kuo a également été Chairman et Directeur général de BioMicro Systems. Cette société a réalisé plusieurs financements à risque, atteint des ventes bénéficiaires d'un instrument de recherche génétique et a finalement été vendue à une grande société pharmaceutique européenne. Il a également été PDG de Discovery Laboratories, une société cotée qu'il a cofondée et qui développe des thérapies respiratoires. Le Dr Kuo a été Responsable des Licences et du Développement cardiovasculaire chez Pfizer et Vice-Président Business Development chez Myriad Genetics. Il a également été DG de HealthCare Ventures, un fonds de capital-risque de 378 millions de dollars. Il a obtenu son doctorat en médecine à la faculté de médecine de l'université de Pennsylvanie et son MBA à la Wharton School of Business. Il a obtenu une licence en biologie moléculaire au Haverford College.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l’essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l’approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l’attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d’information sur https://pharnext.com/fr.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).

