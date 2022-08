Pharnext : accord de prêt avec Néovacs

Pharnext, une société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives, chute en Bourse ce mardi suite à l'annonce d'un accord de prêt conclu avec Néovacs pour un montant de 2,5 millions d'euros.



Le prêt, qui portera intérêt à hauteur de 1% par mois pendant une durée maximum de six mois, intervient dans le cadre des négociations en cours entre Pharnext et Néovacs pour la conclusion éventuelle d'un accord de financement plus large.



Au début du mois, Néovacs avait annoncé être entré en discussions avec Pharnext afin d'accompagner la société, notamment dans le cadre de ses essais cliniques de Phase III menés dans la maladie de Charcot.



Néovacs lui a proposé un investissement sous forme de prêts pouvant être convertis pour tout ou partie en actions pour un montant maximal de 20 millions d'euros pouvant donner accès, à terme, à environ 1/3 du capital.



En l'absence d'accord, le prêt devra être remboursé par Pharnext à son échéance, soit le 21 février 2023.



A la Bourse de Paris, l'action Pharnext décrochait de plus de 12% suite à ces informations mardi matin.



