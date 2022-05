Pharnext

Pharnext annonce la tenue de son assemblée générale annuelle mixte le 17 juin 2022 et une réduction de capital motivée par des pertes



10-Mai-2022 / 20:00 CET/CEST







Pharnext annonce la tenue de son assemblée générale annuelle mixte le 17 juin 2022 et une réduction de capital motivée par des pertes PARIS, France, le 10 mai 2022 à 20h00 (CET) ? Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd?hui que son Conseil d?administration réuni le 10 mai 2022 a arrêté la date de son Assemblée générale annuelle le 17 juin 2022 et décidé de faire usage de l?autorisation donnée par l?Assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2022 dans sa deuxième résolution en procédant à une réduction de capital motivée par des pertes. Cette opération, réalisée par voie de réduction de la valeur nominale de chaque action de la Société de 0,01 euro à 0,0002 euro, a en outre pour objectif de permettre à la Société d?être, le cas échéant, en mesure d?émettre des actions nouvelles, en cas de conversion des OCEANE ou d?exercice des BSA détenus par Global Tech Opportunities 13 à un prix de conversion ou d?exercice qui seraient inférieurs à la valeur nominale de l?action de la Société préalablement à sa réduction. Pharnext annonce également la tenue de son Assemblée générale annuelle le 17 juin 2022 à 14h30 au siège social de la Société, sous forme ordinaire et extraordinaire. L?ensemble de la documentation relative à cette nouvelle Assemblée sera disponible sur le site de la Société via le lien suivant : https://pharnext.com/fr/investors#meeting À propos de Pharnext Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l?essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l?approche R&D de Pleotherapy?. Pharnext attire l?attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d?information sur www.pharnext.com. Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287). Contacts David Horn Solomon Directeur Général contact@pharnext.com +33 (0)1 41 09 22 30 Relations Presse (International) Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott Sukaina Virji Alexandra Harrison pharnext@consilium-comms.com Communication Financière (Europe) Actifin Ghislaine Gasparetto ggasparetto@actifin.fr +33 (0)6 21 10 49 24 Relations Presse (France) Ulysse Communication Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88 47 26 +33 (0)1 81 70 96 30 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : 2022.05.10