Pharnext : annonce ses résultats financiers 2020

PARIS, France, le 27 avril 2021 à 19h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, annonce aujourd'hui la publication de ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.



PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE 2020

La Société a réalisé une levée de fonds d'un montant brut de 16,3 M d'Euros avec (a) 7,7 M d'Euros auprès de certains de ses actionnaires historiques, de membres du management et de nouveaux actionnaires aux Etats-Unis et (b) 8,6 M d'Euros provenant de l'exericce par Kepler Chevreux de 2.355.000 bons de souscriptions d'actions (« BSA ») sur les 3.000.000 de BSA émis en sa faveur lors de la mise en place en novembre 2019 d'une ligne de financement en fonds propres.



Après la nomination d'un nouveau directeur général en avril 2020, Dr David Horn Solomon, la composition du conseil d'administration a été modifiée par la nomination de six nouveaux administrateurs renforçant l'expertise du Conseil d'Administration dans des étapes clés du développement de la Société dans les domaines des essais cliniques, du dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché et, sous réserve de l'approbation d'une telle demande par les autorités règlementaires de santé, de la commercialisation directe ou via des partenariats du produit PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (« CMT1A ») en Europe et aux Etats-Unis.



En Septembre 2020, Pharnext a conclu une collaboration avec l'association de patients américaine Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) visant à identifier de nouveaux biomarqueurs potentiels de la CMT1A. Le principal objectif de cette collaboration est d'identifier et valider des biomarqueurs potentiels de la CMT1A répondant au traitement. Ces biomarqueurs pourraient alors être utilisés dans des essais cliniques futurs dont notamment l'étude pivot internationale de Phase III en cours (étude PREMIER) avec PXT3003, principal candidat médicament de Pharnext.



Au terme de l'année 2020, Pharnext a obtenu, via ses échanges constructifs avec la FDA (l'agence américaine du médicament), des recommandations finalisées sur les prochaines étapes du développement clinique du PXT3003, avec le design du protocole de l'étude PREMIER et le modèle préclinique applicable à l'étude pivotale factorielle.



INFORMATION FINANCIERE SYNTHETIQUE

Les principaux éléments financiers de l'année fiscale 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous : ils proviennent des états financiers établis selon les normes IFRS, qui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 27 avril 2021. Les travaux d'audit ont été effectués et le rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification est en cours d'émission. Les états financiers complets, tant dans leur version French Gaap qu'IFRS, sont accessibles sur le site internet de Pharnext : https://pharnext.com/fr/investors





Les autres produits sont essentiellement constitués du Crédit d'Impôt Recherche (2,6 M d'euros pour 2020) et de subventions.

La diminution des frais de Recherche et Développement est attribuée essentiellement à la diminution des coûts cliniques due au calendrier de l'essai du PXT3003 conduit dans la CMT1A.



Les charges financières se sont élevés à 1,8 M d'euros avant retraitement IFRS, principalement en raison des intérêts liés aux emprunts obligataires IPF et les intérêts de l'aide OSEO DIPPAL.



En conséquence, Pharnext a enregistré une perte nette de 21,5 M d'euros en 2020.

Concernant la structure bilantielle, la variation nette de la trésorerie en fin d'année ressort à - 5,2 M d'euros et la dette financière a diminué de 2,45 M d'euros, principalement due à la part de remboursement sur 2020 de l'emprunt IPF. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 11 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre 16,2 millions d'euros à fin 2019.



ACTIVITES RECENTES



Opérations financières

Le 4 février 2021, utilisant les délégations de l'Assemblée Générale Mixte du 17 juillet 2020, la Société a levé 11 M d'Euros brut par l'émission de 1.754.386 Actions à Bons de Souscription à 3.42 Euros par action et l'émission d'Obligations convertibles se traduisant par 5 M d'Euros brut. Cette entrée de fonds supplémentaires donnera à Pharnext des moyens supplémentaires pour financer l'étude PREMIER.



Au cours du premier trimestre 2021, la Société a perçu un montant complémentaire de 759,6 K Euros provenant de l'exericce par Kepler Chevreux de 240 000 BSA supplémentaires, portant le produit total de la mise en œuvre par Kepler Cheuvreux de la ligne de financements en fonds propres à 9,4 M d'Euros.



Ces opérations ont porté la trésorerie de Pharnext à 11 M d'Euros à la date du présent communiqué, permettant le financement de l'activité de la Société jusqu'au terme de septembre 2021, hors prise en compte du covenant du financement IPF de détention en trésorerie d'au moins 8 M d'Euros, que la Société anticipe d'atteindre courant juin en l'absence de financement additionnel. La Société a l'intention de mettre en œuvre des mesures additionnelles, en ce inclus des opérations de placement privés, pour assurer le financement notamment de l'étude PREMIER.



Développement Clinique

Le premier patient a été inclus aux États-Unis dans l'étude clinique PREMIER pivot de Phase III de PXT3003. Cette étude recrutera environ 350 patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée dans 50 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël



À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY™. Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG™. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).



Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext et à ses activités. Pharnext estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le « Universal Registration Document » (URD) enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.20-029 en date du 9 Novembre 2020 ainsi que dans ses rapports de gestion annuels et ses communiqués de presse (documents disponibles sur le site www.pharnext.com) et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Pharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Pharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Pharnext décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Pharnext dans un quelconque pays, y comprls les Etats Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés, y comprls aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement, conformément à la législation applicable. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.