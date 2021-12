Pharnext : nouvelle présidente du conseil d'administration

Pharnext annonce la nomination d'Elisabeth Svanberg à la présidence du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Michel de Rosen, président depuis juin 2016, qui continuera de siéger au conseil en tant qu'administrateur non-exécutif.



Chirurgien et professeur adjoint de chirurgie, le docteur Elisabeth Svanberg est une administratrice expérimentée, membre des conseils d'administration de Galapagos, Egetis Pharmaceuticals, Amolyt et de Swedish Orphan Biovitrum.



Pharnext explique que son expérience sera lui très précieuse, alors qu'il poursuit l'étude clinique pivot de phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, son candidat médicament le plus avancé et développé dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.