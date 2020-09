Pharnext : organise une journée dédiée à ses activités de recherche et développement le 13 octobre 2020

Pharnext

Cette journée se tiendra virtuellement sous la forme d'un webcast



PARIS, France, le 29 septembre 2020 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui qu'elle organise un webcast pour faire un point d'avancement sur ses activités de recherche et développement (R&D), notamment sur son produit le plus avancé, PXT3003, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), le mardi 13 octobre 2020, de 14h00 à 16h30 (CET) / 8h00 à 10h30 (ET).



L'évènement couvira les points suivants : La maladie CMT1A : présentation de la physiopathologie, de l'impact de la maladie sur la vie des patients et les attentes en termes de traitement,

La perspective des patients atteints de CMT1A : impact sur leur qualité de vie et défis à relever quotidiennement,

PXT3003 : point d'avancement réglementaire et sur les activités de développement clinique,

PLEOTHERAPYTM : présentation de la plateforme technologique et potentiel futur dans le développement de médicaments.

Lors de ce webcast, deux invités rejoindront les membres de l'équipe dirigeante de Pharnext, le Dr David Horn Solomon, Directeur Général et le Dr Adrian Hepner, Directeur Médical et de la R&D : Mario Saporta MD, PhD, MBA, FAAN , Professeur agrégé de Neurologie et de Génétique Humaine, Miller School of Medicine, Université de Miami ; Directeur du Centre d'Excellence sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth au sein du centre de soin Muscular Dystrophy Association de l'Université de Miami

Allison Moore , Fondatrice et Présidente de l'association HNF (Hereditary Neuropathy Foundation)

L'événement s'achèvera par une table ronde incluant une session de questions/réponses impliquant à la fois les orateurs invités du webcast et les membres de l'équipe dirigeante de Pharnext.



Toutes personnes, y compris les analystes financiers, intéressées par cet évenement sont invitées à contacter Janhavi Mohite à l'adresse suivante : janhavi.mohite@sternir.com

Informations techniques sur le webcast

Le webcast sera diffusé en ligne à partir de 14h00 CET / 8h00 ET le mardi 13 octobre 2020, et sera accessible depuis l'onglet « Investisseurs » du site internet de Pharnext.

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme de découverte de médicaments basé sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe des combinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société a été fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment le professeur Daniel Cohen, pionnier de la génomique moderne, et est soutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011191287).





