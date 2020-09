Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pharnext a conclu un partenariat de recherche avec l'association de patients américaine Charcot–Marie–Tooth Association (CMTA) visant à identifier et valider de nouveaux biomarqueurs associés à la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), sous type de CMT le plus fréquent.Le principal objectif de cette collaboration est d'identifier et valider des biomarqueurs potentiels de la CMT1A, sensibles à l'administration d'un traitement. Ces biomarqueurs pourraient alors être utilisés dans des essais cliniques futurs dont notamment la prochaine étude de Phase III de PXT3003, candidat médicament le plus avancé de Pharnext.Pharnext prévoit d'analyser les échantillons sanguins des patients atteints de CMT1A légère à modérée inclus dans la première étude clinique de Phase III de PXT3003. La collaboration portera en particulier sur TMPRSS5, biomarqueur récemment identifié et spécifique de la cellule de Schwann chez les patients atteints de CMT1A, afin de confirmer son intérêt dans l'évaluation de la réponse à un traitement dans de futurs essais thérapeutiques.De plus, TMPRSS5 étant inclus dans un large panel de biomarqueurs neurologiques potentiels, le partenariat entre Pharnext et CMTA pourrait permettre d'identifier de nouveaux biomarqueurs de la CMT1A non encore décrits.