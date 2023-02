Pharnext : Fiche des administrateurs

PHARNEXT

Société anonyme au capital de 8 752 470.49 euros

Siège social : 9 rue des Filles Saint Thomas, 75002 Paris

498 098 425 R.C.S. Paris

(la « Société »)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE CANDIDATURE

AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION / DE SURVEILLANCE

NOM ET PRÉNOM : STEINMAN LAWRENCE

DOMICILE : 1020 VERNIER PLACE, STANFORD, CA 94305 USA

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 14 NOVEMBRE 1947 EN CALIFORNIE, USA

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITÉS EXERCÉES AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES :

Le Dr Lawrence Steinman est professeur de neurologie et de sciences neurologiques, de pédiatrie et de génétique. Il a également été président du programme interdépartemental d'immunologie de l'université de Stanford de 2003 à 2011.

Les recherches du Dr Steinman portent sur ce qui provoque les poussées et les rémissions dans la sclérose en plaques (SEP), la nature des molécules qui servent de frein à l'inflammation cérébrale, et la quête d'un vaccin tolérant pour les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 et la neuromyélite optique. Il a développé deux thérapies spécifiques de l'antigène, utilisant des vaccins ADN, pour la SEP et le diabète de type 1. Il a été l'auteur principal de l'article fondamental paru dans Nature en 1992, qui a mis en évidence le rôle clé d'une intégrine particulière dans l'inflammation du cerveau.

Cette recherche a conduit au développement du médicament Tysabri, qui est utilisé pour traiter les patients atteints de SEP et de la maladie de Crohn.

Il a été boursier post-doctoral en immunologie chimique à l'Institut Weizmann des sciences en Israël. Le Dr Steinman est retourné à l'hôpital universitaire de Stanford en tant que résident en neurologie pédiatrique et adulte, puis a rejoint la faculté de Stanford en 1980.

Le Dr Steinman a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prix John M. Dystel de l'Académie américaine de neurologie et de la National MS Society pour ses recherches sur la sclérose en plaques, et le prix Charcot pour l'ensemble de ses travaux de recherche sur la sclérose en plaques. Le National Institute of Neurological Diseases and Stroke lui a décerné à deux reprises le Senator Jacob Javits Neuroscience Investigator Award.

Le Dr Steinman est membre de l'Académie nationale des sciences et de l'Académie nationale de médecine, anciennement appelée Institut de médecine. Le Dr Steinman détient un certain nombre de brevets dans les domaines de l'immunologie et des thérapies de la maladie de Huntington, du diabète de type 1 et de la SEP. Il a cofondé Neurocrine Biosciences, Bayhill Therapeutics maintenant appelée Tolerion, Nuon Therapeutics, Transparency Life Sciences et Atreca.

Ses mandats au cours des cinq dernières années:

Président du Comité consultatif de recherche sur la maladie de la guerre du Golfe, Administration des anciens combattants (2018 - présent),

Membre du comité consultatif de l'Institut de médecine sur la "sclérose en plaques et autres troubles neurologiques chez les vétérans des guerres du golfe Persique et du 11 septembre", Institut de médecine, Académie nationale des sciences (2015 à ce jour),

Administrateur de 180 Life Sciences,

Administrateur de Pasithea,

Membre des comités consultatifs pour Roche, Bristol Meyers Squibb, TG Therapeutics et Atara Biosciences.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCÉES DANS LA SOCIÉTÉ : ADMINISTRATEUR

NOMBRE D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ POSSÉDÉES : NÉANT