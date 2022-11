Pharnext : Le Conseil d'Administration de Pharnext prend acte de la démission du Dr. David Horn SOLOMON de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de la Société

PARIS, France, le 28 novembre 2022 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la démission du Dr. David Horn SOLOMON de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de la Société.



Lors du Conseil d'Administration qui s'est réuni le 27 novembre 2022, le Dr. David Horn SOLOMON a présenté sa démission, avec effet immédiat, de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de Pharnext SA. Le Conseil a exprimé au Dr. David Horn SOLOMON ses remerciements pour ses contributions.



Avec effet au 27 novembre 2022, Joshua SCHAFER devient Directeur Général par intérim tout en conservant son rôle de Président du Conseil d'Administration, et assurera la continuité du développement de la Société et du produit PXT3003 qui fait actuellement l'objet d'une étude clinique pivot de Phase III chez des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, l'étude PREMIER, et dont les résultats sont attendus dès la fin de l'année 2023.



Après avis de son Comité des Rémunérations et des Nominations, le Conseil d'Administration a choisi le Dr. Jim KUO, actuellement censeur de la Société, pour succéder immédiatement au Dr. David Horn SOLOMON comme Administrateur.



À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).