Pharnext : démission avec effet immédiat du DG David Solomon

Pharnext a annoncé lundi la démission avec effet immédiat de son directeur général David Solomon et son remplacement à titre intérimaire par Joshua Schafer, l'actuel président du conseil d'administration.Après avis de son comité des rémunérations et des nominations, le conseil a choisi le Dr. Jim Kuo, actuellement censeur de la Société, pour succéder immédiatement au Dr. Solomon en qualité d'administrateur.Pour mémoire, la société biopharmaceutique développe le PXT3003, un composé actuellement en étude clinique pivot de Phase III chez des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.Les résultats de cet essai sont attendus à la fin de l'année 2023.Suite à cette annonce, l'action Pharnext - qui a fait l'objet d'un regroupement d'actions la semaine dernière - perdait plus de 8% lundi matin en Bourse de Paris.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.