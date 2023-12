Pharnext : le titre chute après une étude clinique décevante

Le 11 décembre 2023 à 10:17 Partager

Le titre Pharnext décrochait lourdement lundi à la Bourse de Paris, la société biopharmaceutique ayant dévoilé les résultats de son étude clinique de phase III dans la maladie de Charcot, jugés peu convaincants par les investisseurs.



Vers 10h00, l'action lâchait plus de 60%, après avoir dégringolé de 82% dans les premiers échanges, accusant de loin le plus fort repli du marché parisien.



L'entreprise a annoncé ce matin que les premiers résultats de son étude pivot sur PXT30031 n'avaient pas permis de confirmer les résultats précédents en termes de mesure du handicap moteur fonctionnel.



Qu'ils soient sous traitement ou sous placebo, les patients atteints de CMT1A légère à modérée ont tous montré des signes d'amélioration dans le cadre de l'essai.



'Cette amélioration inattendue dans le groupe placebo rend difficile l'interprétation des résultats basés sur ce critère', explique la société dans un communiqué.



Pour Hugo Brugière, le gérant de Pharnext, ces résultats ne sont pas exactement ceux que la société attendait, même s'ils sont pour autant porteurs de certains espoirs.



Les données de l'essai suggèrent en effet qu'il n'y a pas de détérioration de l'état des patients sous traitement, un signe positif dans le contexte d'une maladie dégénérative comme la CMT1A.



Cela suggère que PXT3003 pourrait stabiliser la condition des patients, ce qui constitue une considération importante pour une maladie où la progression est généralement inévitable.



Le groupe explique qu'il prévoit de continuer à analyser les données, en particulier en collaboration avec des partenaires potentiels pour la licence ou l'acquisition de PXT3003, en vue de déterminer les prochaines étapes en perspective d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché.



Il rappelle que d'autres résultats sont à venir, dans le cadre d'un essai de Phase III mené actuellement en Chine par son partenaire Tasly, qui a acquis les droits de licence pour PXT3003 en Chine en 2017.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.