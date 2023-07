Pharnext : lève 1ME par émission d'OCEANE-BSA

Pharnext annonce une levée de fonds d'un million d'euros par l'émission d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 E, souscrites par Global Tech Opportunities 13.



L'émission d'OCEANE-BSA annoncée ce jour donne lieu à l'émission de 18 552 875 BSA et pourrait donner lieu à la création de 268 552 875 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,48%.



Avant le tirage annoncé ce jour, l'émission d'OCEANE-BSA a permis de lever 32,1 millions d'euros, a donné lieu à la création de 26 067 630 426 actions nouvelles et pourrait encore donner lieu à la création de 91 893 773 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.



La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui inférieure à 0.001%.



