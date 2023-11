Pharnext : réduit ses pertes au 1er semestre

Pharnext annonce une perte nette de 12,21 millions d’euros au 1er semestre 2023, contre -19,10 millions il y a un an. La biotech spécialiste des maladies neurodégénératives affirme que les contrats de financement obligataires en cours d'exécution lui ont permis "de disposer de ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins", alors que ses deux partenaires financiers Néovacs et Global Tech Opportunities 13, "ont chacun accepté de reporter à décembre 2024 l'échéance de leurs accords respectifs de financement".



"Pharnext est à un tournant de son histoire à l'issue de ce 1er semestre et la fin d'année s'annonce très excitante" déclare Hugo Brugière, représentant de la gérance de Pharnext. "En achevant la période de traitement en double aveugle de l'essai PREMIER, notre essai pivot de Phase III de PXT3003 chez les patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, selon le calendrier prévu, nous respectons scrupuleusement le calendrier annoncé et publierons les premiers résultats avant la fin de l'année". Il ajoute "qu'en menant à bien les négociations avec les laboratoires pharmaceutiques", Pharnext avance "sereinement vers un accord financier majeur qui renforcera (sa) capacité à amener (son) candidat médicament sur le marché afin d'offrir un espoir à des milliers de malades et leurs familles de trouver, enfin, une solution à un besoin médical majeur non couvert."