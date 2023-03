Pharnext : vers de nouvelles données dans Charcot-Marie-Tooth

Le laboratoire biopharmaceutique Pharnext a prévu de présenter la semaine prochaine des données issues d'une étude digitale sur l'impact de la fatigue dans les maladies de Charcot-Marie-Tooth (CMT).



Lancée en 2018 sur une période de cinq ans aux Etats-Unis et en Europe, l'étude CMT&Me vise à évaluer le mode de vie des patients atteints de CMTs via une application dédiée qui leur permet de recenser leur douleur au quotidien, leur mobilité et leur capacité à travailler.



A ce jour, plus de 3.133 patients dans le monde participent à cette étude.



Pharnext explique qu'il compte partager de nouveaux résultats issus de l'application CMT&Me pour ce qui concerne le Royaume-Uni lors d'un webinar de 45 minutes qui sera organisé le mercredi 29 mars à 12h00.



Dans cette optique, le titre Pharnext - toujours très volatil - grimpait de plus de 33% jeudi matin à la Bourse de Paris dans des volumes particulièrement soutenus.



