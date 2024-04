Pharnext a présenté les données de l'étude pivot de Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A au congrès annuel de CMT-France

ce stade, j'ai senti tout l'intérêt et l'attente des patients et de la communauté médicale en France, et aussi leur soutien pour poursuivre nos travaux. La route est encore longue et nous n'avons aucune certitude de réussir à faire accepter le PXT3003, mais nous lui donnerons toutes les chances

Hugo Brugière, gérant de Pharnext, déclare : « L'analyse des données de Phase III de PXT3003 dans la CMT1A a bien avancé et, bien que non encore terminée, nous commençons d'y voir plus clair sur le potentiel de notre produit et gardons l'espoir de pouvoir enfin apporter une solution médicale aux patients CMT1A.

Disclaimer

Pharnext SA published this content on 25 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2024 09:15:02 UTC.