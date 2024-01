Pharnext : lance un plan drastique de réduction des coûts

Pharnext annonce la mise en oeuvre d'un plan drastique de réduction des coûts alors que la société poursuit ses travaux de valorisation de PXT3003, son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).



Afin de concentrer ses ressources financières sur les sujets directement liés au développement du PXT3003, Pharnext a donc convenu de cesser toutes les autres dépenses opérationnelles.



L'objectif est de faire passer la consommation de trésorerie liée à l'exploitation courante de 2 ME par mois en moyenne au cours du 1ersemestre 2023 entre 0,5 et 0,9 ME par mois en moyenne dès le 1ersemestre 2024.



Concrètement, Pharnext compte ainsi arrêter l'ensemble des programmes préclinique et clinique initiés ou en projet, générant environ 70% des économies attendues; rationaliser les frais de fonctionnement internes et externes, générant environ 30% des économies attendues.



