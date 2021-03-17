PHarol SGPS S A : Notice of Judicial Administrators of the Insolvency Process of Rio Forte

Announcement | Lisbon | 11 March 2021
Notice of Judicial Administrators in the insolvency process of Rio Forte
PHAROL, SGPS SA ("PHAROL") informs about the Notice of Judicial Administrators of insolvency process of Rio Forte (Notice of Curators - Number 28: Credit Check List 2), available at www.espiritosantoinsolvencies.lu , attached hereto.
RIO FORTE INVESTMENTS S.A.
en faillite
Communiqué des curateurs
Numéro 28 : Vérification de créances liste 2
Les curateurs rappellent que les liquidateurs de BPES en Suisse ont soumis des déclarations pour les créances suivantes, conformément au communiqué no 17 expliquant le mécanisme de déclaration de créances applicable aux clients de BPES :
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Devise
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Nom
ISIN
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No DDC
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Montant
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EUR
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3.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-261 2014/10.11.2014 (24420380)XS1067356466
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RFI 1646
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10.192.000
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4.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-248 2014/24.04.2015 (24325415)XS1063506718
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RFI 1643
|
21.853.000
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4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-269 2014/11.08.2014 (24446679)XS1068486023
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RFI 1647
|
22.673.000
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4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-290 2014/10.09.2014 (24676639)XS1077885652
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RFI 1650
|
17.700.000
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4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-216 2014/27.02.2015 (23836760)XS1041581296
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RFI 1637
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5.528.000
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4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-277 2014/21.11.2014 (24532518)XS1072830562
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RFI 1624
|
28.910.000
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3.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-247 2014/24.10.2014 (24325377)XS1063506551
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RFI 1642
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4.523.000
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5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-182 2013/28.01.2015 (22713137)XS0987644704
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RFI 1634
|
7.574.000
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4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-226 2014/20.03.2015 (24036598)XS1048900911
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RFI 1692
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5.415.000
|
5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN 2014/23.10.2015 (24223283)
XS1057680875
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RFI 1638
|
4.440.000
|
3.5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-289 2014/11.07.2014 -EN SOUFFRANCE-(24676638)
XS1077882477
|
RFI 1649
|
7.850.000
|
4% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-231 2014/10.07.2014 -EN SOUFFRANCE- (24228305)
XS1057725647
|
RFI 1639
|
17.806.000
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4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-278 2014/22.08.2014 (24532531)XS1072833749
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RFI 1676
|
2.500.000
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4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-163 2013/29.08.2014 (22242688)XS0968745967
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RFI 1632
|
3.540.000
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5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-153 2013/08.08.2014 (22099846)XS0960829835
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RFI 1630
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2.500.000
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4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-258 2014/11.08.2014 (24378826)XS1066040376
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RFI 1645
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1.907.000
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4.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-195 2013/16.12.2016 (23134240)XS1006463233
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RFI 1636
|
1.210.000
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4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-157 2013/08.08.2014 (22099822)XS0961082061
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RFI 1631
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1.817.000
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4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-173 2013/01.10.2014 (22458338)XS0976205806
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RFI 1633
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2.708.000
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5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-191 2013/09.03.2015 (23082285)XS1003718399
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RFI 1635
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2.958.000
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3.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-254 2014/30.10.2014 (24351446)XS1064785972
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RFI 1644
|
2.790.000
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5% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/31.01.2015 (24291917)
XS1061415417
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RFI 1640
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30.000.000
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5.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/31.01.2016 (24291933)
XS1061416068
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RFI 1641
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30.000.000
|
Devise
|
Nom
|
ISIN
|
No DDC
|
Montant
|
2% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-292 2014/11.07.2014 -EN SOUFFRANCE-(24685488)
XS1078230692
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RFI 1651
|
195.000
4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-284 2014/02.06.2015 (24583775)XS1075043114
RFI 1648
3.000.000
EUR Total
239.589.000
2.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-245 2014/24.10.2014 (24325357)
XS1063504424
RFI 1622
3.617.000
5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-196 2013/16.03.2015 (23134254)XS1006249582
RFI 1657
7.598.000
4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-160 2013/21.08.2014 (22178197)
XS0965118689
RFI 1653
2.602.000
4.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-190 2013/06.12.2016 (23067869)
XS1003270664
RFI 1655
5.815.000
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-253 2014/11.08.2014 (24348568)
XS1064696799
RFI 1693
14.300.000
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-268 2014/11.08.2014 (24445617)
XS1068485645
RFI 1626
42.404.000
3.90% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-291 2014/10.09.2014
XS1077895610
RFI 1628
(24676640.01)
5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-192 2013/09.03.2015 (23082257)XS1003720296
RFI 1656
3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-246 2014/24.04.2015 (24325355)
XS1063504937
RFI 1625
3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-276 2014/21.11.2014 (24532468)
XS1072830489
RFI 1675
16.757.000 2.779.000 6.346.000 14.926.000
3% RIO FORTE INVESTMENTS SA SR-287 2014/09.07.2014 -EN SOUFFRANCE-
XS1076879631
RFI 1627
(24658881.01)
4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-225 2014/22.09.2014 (24033465)XS1048900754
RFI 1660
3.40% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-288 2014/11.07.2014-EN
XS1077882048
SOUFFRANCE-(24676594)
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-232 2014/10.07.2014 -EN
XS1057728401
RFI 1663
SOUFFRANCE-(24228296)
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-234 2014/10.07.2014 -EN
XS1057866110
RFI 1664
SOUFFRANCE-(24237194)
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-238 2014/10.07.2014 -EN
XS1059623550
RFI 1698
12.000.000 45.600.000 32.500.000 9.500.000
SOUFFRANCE-(24259482)
3.9% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/10.07.2014 -EN SOUFFRANCE-
XS1055485244
RFI 1661
(24160640)
4.05% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-233 2014/09.01.2015 (24226962)XS1057728153
RFI 1662
4.5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-205 2014/23.01.2015 (23495291)
XS1023428284
RFI 1658
10.000.000
4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-217 2014/27.02.2015 (23837501)
XS1041581379
RFI 1659
3.345.000
4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-177 2013/10.10.2014 (22565815)
XS0982016619
RFI 1654
2.000.000
USD Total
|
CHF
|
2.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-281 2014/28.08.2014 (24560922)
|
XS1074147460
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RFI 1623
|
13.591.000
|
CHF Total
|
13.591.000
|
GBP
|
3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-285 2014/03.09.2014 (24594422)
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XS1075193190
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RFI 1652
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3.000.000
|
GBP Total
|
3.000.000
Les créanciers individuels qui ont remis une déclaration dans la faillite Rio Forte Investments SA (RFI) en relation avec ces titres de créance déposés dans leurs portefeuilles auprès de BPES ont été invités à retirer leur déclaration dans la faillite RFI. Les déclarations de créance faisant l'objet d'un double emploi seront contestées par les curateurs lors d'une audience de vérification des créances.
Les curateurs informeront ensuite par écrit les créanciers dont les déclarations de créance auront été contestées de la date à laquelle celles-ci feront l'objet d'un débat sur contestations devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mars 2021
Les curateurs
Alain RUKAVINA
Paul LAPLUME