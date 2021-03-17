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PHAROL, SGPS S.A.

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PHarol SGPS S A : Notice of Judicial Administrators of the Insolvency Process of Rio Forte

17/03/2021 | 02:37
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Announcement | Lisbon | 11 March 2021

Notice of Judicial Administrators in the insolvency process of Rio Forte

PHAROL, SGPS SA ("PHAROL") informs about the Notice of Judicial Administrators of insolvency process of Rio Forte (Notice of Curators - Number 28: Credit Check List 2), available at www.espiritosantoinsolvencies.lu , attached hereto.

RIO FORTE INVESTMENTS S.A.

en faillite

Communiqué des curateurs

Numéro 28 : Vérification de créances liste 2

Les curateurs rappellent que les liquidateurs de BPES en Suisse ont soumis des déclarations pour les créances suivantes, conformément au communiqué no 17 expliquant le mécanisme de déclaration de créances applicable aux clients de BPES :

Devise

Nom

ISIN

No DDC

Montant

EUR

3.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-261 2014/10.11.2014 (24420380)XS1067356466

RFI 1646

10.192.000

4.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-248 2014/24.04.2015 (24325415)XS1063506718

RFI 1643

21.853.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-269 2014/11.08.2014 (24446679)XS1068486023

RFI 1647

22.673.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-290 2014/10.09.2014 (24676639)XS1077885652

RFI 1650

17.700.000

4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-216 2014/27.02.2015 (23836760)XS1041581296

RFI 1637

5.528.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-277 2014/21.11.2014 (24532518)XS1072830562

RFI 1624

28.910.000

3.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-247 2014/24.10.2014 (24325377)XS1063506551

RFI 1642

4.523.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-182 2013/28.01.2015 (22713137)XS0987644704

RFI 1634

7.574.000

4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-226 2014/20.03.2015 (24036598)XS1048900911

RFI 1692

5.415.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN 2014/23.10.2015 (24223283)

XS1057680875

RFI 1638

4.440.000

3.5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-289 2014/11.07.2014 -EN SOUFFRANCE-(24676638)

XS1077882477

RFI 1649

7.850.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-231 2014/10.07.2014 -EN SOUFFRANCE- (24228305)

XS1057725647

RFI 1639

17.806.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-278 2014/22.08.2014 (24532531)XS1072833749

RFI 1676

2.500.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-163 2013/29.08.2014 (22242688)XS0968745967

RFI 1632

3.540.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-153 2013/08.08.2014 (22099846)XS0960829835

RFI 1630

2.500.000

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-258 2014/11.08.2014 (24378826)XS1066040376

RFI 1645

1.907.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-195 2013/16.12.2016 (23134240)XS1006463233

RFI 1636

1.210.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-157 2013/08.08.2014 (22099822)XS0961082061

RFI 1631

1.817.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-173 2013/01.10.2014 (22458338)XS0976205806

RFI 1633

2.708.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-191 2013/09.03.2015 (23082285)XS1003718399

RFI 1635

2.958.000

3.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-254 2014/30.10.2014 (24351446)XS1064785972

RFI 1644

2.790.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/31.01.2015 (24291917)

XS1061415417

RFI 1640

30.000.000

5.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/31.01.2016 (24291933)

XS1061416068

RFI 1641

30.000.000

Devise

Nom

ISIN

No DDC

Montant

2% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-292 2014/11.07.2014 -EN SOUFFRANCE-(24685488)

XS1078230692

RFI 1651

195.000

4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-284 2014/02.06.2015 (24583775)XS1075043114

RFI 1648

3.000.000

EUR Total

239.589.000

2.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-245 2014/24.10.2014 (24325357)

XS1063504424

RFI 1622

3.617.000

5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-196 2013/16.03.2015 (23134254)XS1006249582

RFI 1657

7.598.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-160 2013/21.08.2014 (22178197)

XS0965118689

RFI 1653

2.602.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-190 2013/06.12.2016 (23067869)

XS1003270664

RFI 1655

5.815.000

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-253 2014/11.08.2014 (24348568)

XS1064696799

RFI 1693

14.300.000

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-268 2014/11.08.2014 (24445617)

XS1068485645

RFI 1626

42.404.000

3.90% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-291 2014/10.09.2014

XS1077895610

RFI 1628

(24676640.01)

5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-192 2013/09.03.2015 (23082257)XS1003720296

RFI 1656

3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-246 2014/24.04.2015 (24325355)

XS1063504937

RFI 1625

3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-276 2014/21.11.2014 (24532468)

XS1072830489

RFI 1675

16.757.000 2.779.000 6.346.000 14.926.000

3% RIO FORTE INVESTMENTS SA SR-287 2014/09.07.2014 -EN SOUFFRANCE-

XS1076879631

RFI 1627

(24658881.01)

4% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-225 2014/22.09.2014 (24033465)XS1048900754

RFI 1660

3.500.000 5.090.000

3.40% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-288 2014/11.07.2014-EN

XS1077882048

SOUFFRANCE-(24676594)

RFI 1629

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-232 2014/10.07.2014 -EN

XS1057728401

RFI 1663

SOUFFRANCE-(24228296)

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-234 2014/10.07.2014 -EN

XS1057866110

RFI 1664

SOUFFRANCE-(24237194)

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-238 2014/10.07.2014 -EN

XS1059623550

RFI 1698

12.000.000 45.600.000 32.500.000 9.500.000

SOUFFRANCE-(24259482)

3.9% RIO FORTE INVESTMENTS SA 2014/10.07.2014 -EN SOUFFRANCE-

XS1055485244

RFI 1661

(24160640)

4.05% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-233 2014/09.01.2015 (24226962)XS1057728153

RFI 1662

4.5% RIO FORTE INVESTMENTS EMTN SR-205 2014/23.01.2015 (23495291)

XS1023428284

RFI 1658

10.000.000

4.25% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-217 2014/27.02.2015 (23837501)

XS1041581379

RFI 1659

3.345.000

4.75% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-177 2013/10.10.2014 (22565815)

XS0982016619

RFI 1654

2.000.000

USD Total

290.679.000

CHF

2.5% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-281 2014/28.08.2014 (24560922)

XS1074147460

RFI 1623

13.591.000

CHF Total

13.591.000

GBP

3% RIO FORTE INVESTMENTS SA EMTN SR-285 2014/03.09.2014 (24594422)

XS1075193190

RFI 1652

3.000.000

GBP Total

3.000.000

Les créanciers individuels qui ont remis une déclaration dans la faillite Rio Forte Investments SA (RFI) en relation avec ces titres de créance déposés dans leurs portefeuilles auprès de BPES ont été invités à retirer leur déclaration dans la faillite RFI. Les déclarations de créance faisant l'objet d'un double emploi seront contestées par les curateurs lors d'une audience de vérification des créances.

Les curateurs informeront ensuite par écrit les créanciers dont les déclarations de créance auront été contestées de la date à laquelle celles-ci feront l'objet d'un débat sur contestations devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mars 2021

Les curateurs

Alain RUKAVINA

Paul LAPLUME

Disclaimer

Pharol SGPS SA published this content on 11 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2021 01:37:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Tréso. nette 2019 17,7 M 21,0 M -
PER 2019 4,06x
Rendement 2019 -
Capitalisation 101 M 120 M -
VE / CA 2018 -
VE / CA 2019 -
Nbr Employés -
Flottant 70,5%
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Ecart / Objectif Moyen -
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Maria do Rosário Amado Pinto Correia Independent Director
Pedro Zañartu Gubert Morais Leitão Independent Director
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Maria Leonor Martins Ribeiro Modesto Independent Director
Secteur et Concurrence
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VERIZON COMMUNICATIONS-5.29%230 247
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.-3.31%121 082
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION8.85%94 533
DEUTSCHE TELEKOM AG10.23%94 105
SAUDI TELECOM COMPANY12.26%62 726
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