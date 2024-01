(Alliance News) - Pharos Energy PLC a déclaré mardi qu'elle avait une "dynamique opérationnelle significative" pour 2024, malgré des résultats financiers modestes en 2023.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres, avec des actifs au Vietnam et en Égypte, a déclaré des revenus d'environ 168 millions de dollars pour les 12 mois au 31 décembre, en baisse de 32% par rapport à 221,6 millions de dollars l'année précédente. Les opérations au Viêt Nam ont généré 149 millions d'USD, tandis que l'Égypte a représenté 19 millions d'USD.

Au 31 décembre, le groupe disposait de 32,6 millions d'USD de liquidités, contre 45,3 millions d'USD en 2022. Cependant, la dette nette s'est considérablement réduite, passant de 28,9 millions USD à 6,5 millions USD au cours de la même période.

La production de Pharos Energy en 2023 a été ramenée à 6 508 barils d'équivalent pétrole par jour net, contre 7 166 boepd en 2022. Pour l'avenir, Pharos a fixé ses prévisions de production entre 5 200 et 6 500 bpj, avec une répartition d'environ 3:1 entre les projets vietnamiens et égyptiens.

Mardi dernier, le ministère vietnamien du commerce a approuvé le plan de développement révisé de Pharos pour le champ de Te Giac Trang, dans lequel la société détient une participation de 30 %.

La société s'est également vu accorder une prolongation de deux ans de ses contrats de partage de la production pour les projets des blocs 125 et 126, ce qui repousse les échéances des contrats à novembre 2025.

Suite aux bonnes performances de son champ pétrolier et gazier de Ca Ngu Vang dans le sud du Vietnam, la société a soumis à ses partenaires l'approbation d'un plan de développement révisé du champ.

Pharos est également en pourparlers avec "plusieurs partenaires potentiels" pour le projet vietnamien du bloc 125, ainsi qu'avec un opérateur anonyme pour un créneau de forage de puits dans le bloc.

Selon le directeur général Jann Brown, le bloc 125 présente un potentiel d'exploration "important" et Pharos prévoit de commencer les forages "le plus rapidement possible".

La société a pris note de "l'environnement macroéconomique persistant en Égypte" et a déclaré qu'elle adopterait une "approche modeste et mesurée de l'allocation des capitaux et du forage" dans les concessions d'El Fayum et de North Beni Suef. Le puits El Fayum est prêt à être réintroduit et testé en 2024, après le succès de l'exploration en 2023, et la société a déclaré qu'elle se concentrera sur les "recomplétions à faible coût et l'injection d'eau" dans la concession du nord de l'Égypte dans laquelle elle détient une participation directe de 45 %.

Le PDG Brown a déclaré : "Pharos a réalisé une solide performance opérationnelle dans l'ensemble de son portefeuille en 2023 et il y a une dynamique opérationnelle significative pour 2024. Le groupe a connu des succès de forage au Vietnam, avec le puits CNV qui a donné de bons résultats, et en Égypte, avec des découvertes sur le premier puits d'exploration NBS et le puits d'exploration El Fayum. Sur le bloc 125, des discussions parallèles avec plusieurs partenaires potentiels sont en cours, et nous avons uni nos forces à celles d'un autre opérateur de la région pour renforcer notre position sur le marché des plates-formes de forage.

"Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de retours réguliers aux actionnaires et de croissance, et nous sommes impatients de créer de la valeur pour tous les actionnaires en 2024 et au-delà."

Pharos publiera ses résultats préliminaires le 27 mars.

Les actions de Pharos Energy étaient en baisse de 3,6 % à 21,70 pence chacune à Londres mardi après-midi.

