(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Pharos Energy PLC, en hausse de 9,1% à 22,90 pence, fourchette de 12 mois 18,05p-25,90p. La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz nomme Katherine Roe au poste de directeur général. Roe a plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans l'entreprise, l'industrie et les marchés financiers et a récemment occupé le poste de PDG de Wentworth Resources PLC, ayant été nommée à ce poste en 2019 après avoir d'abord occupé le poste de directeur financier de Wentworth. Le président John Martin a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Katherine au sein du conseil d'administration en tant que PDG. Son expérience de la gestion de Wentworth Resources et de ses activités en Tanzanie, son engagement auprès des principales parties prenantes dans le pays et la vente éventuelle de la société à Maurel et Prom, ont apporté une valeur ajoutée significative aux actionnaires de Wentworth et nous seront d'une grande utilité. J'ai hâte de travailler avec elle et le reste de l'équipe pour faire entrer Pharos dans sa prochaine étape stratégique".

Porvair PLC, en hausse de 2,1 % à 674,00 pence, fourchette de 12 mois 522,00 pence-745,70 pence. Le chiffre d'affaires de la société de technologie de filtration pour l'exercice clos le 31 mai a augmenté pour atteindre 94,6 millions de livres sterling, contre 90,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est tombé à 10,6 millions de livres sterling, contre 11,2 millions de livres sterling. Ben Stocks, directeur général, déclare : "2024 se déroule comme prévu. Au cours des six premiers mois, la vigueur des marchés de l'aérospatiale et de la pétrochimie, aidée par les bénéfices des acquisitions de 2024, a compensé la faiblesse des consommables industriels et de laboratoire et les vents contraires liés aux taux de change. Ces résultats sont conformes aux attentes de la direction. Les perspectives commerciales pour le second semestre de l'année sont positives".

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Liontrust Asset Management PLC, en baisse de 0,2% à 684,00p, fourchette de 12 mois 519,00p-865,00p. Peel Hunt ramène le gestionnaire d'actifs de "acheter" à "conserver".

