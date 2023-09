Pharos Energy PLC est une société pétrolière et gazière indépendante. Les actifs de production, de développement et d'exploration de la société se trouvent en Égypte et au Viêt Nam. Elle exploite deux concessions en Égypte, à savoir El Fayum et North Beni Suef. La concession d'El Fayum est située dans le désert occidental, à environ 80 kilomètres (km) au sud-ouest du Caire et à proximité des infrastructures énergétiques locales. La concession de North Beni Suef est située au sud de la concession d'El Fayum dans le désert occidental. La société possède des actifs au Vietnam avec la production de deux champs, dont Te Giac Trang (TGT) et Ca Ngu Vang (CVN), et le potentiel de croissance de deux blocs d'exploration supplémentaires (125 et 126). Le champ TGT est situé dans le bloc 16-1, au large du Viêt Nam, dans les eaux peu profondes du bassin de Cuu Long, à environ 100 km de Vung Tau. Le champ CNV est situé dans le bloc 9-2, au large du Viêt Nam, dans le bassin de Cuu Long en eaux peu profondes. Les blocs 125 et 126 sont situés en eaux modérées à profondes dans le bassin de Phu Khanh, au nord-est du bassin de Cuu Long.