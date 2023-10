PHAXIAM Therapeutics et Vetophage annoncent

une collaboration de recherche stratégique

Partenariat de recherche st r atégique entre PHAXIAM T herapeutics et V e tophage , société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie vétérinaire





Mise en commun d’expertises dans la recherche de nouveaux phages et d’endolysin e s de phages pouvant être appliqués à la santé humaine





Options de licences exclusives sur des phages et des endolysines dans le domaine de la santé humaine pour PHAXIAM Therapeutics





Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 3 octobre2023 – 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM) et Vetophage,société spécialisée dans la phagothérapie appliquée à la santé animale, annoncent la signature d’un partenariat de recherche stratégique de long terme afin de combiner leurs expertises dans la recherche de nouveaux phages et protéines dérivées de phages (endolysines) dans la lutte contre les résistances microbiennes.

Vetophage est une société de biotechnologie de la région lyonnaise créée en 2017. Elle développe de nouveaux outils de détection des bactéries pathogènes et des solutions alternatives aux antibiotiques à base de phages et d’endolysines pour contrer l’antibiorésistance chez l’animal.

À travers sa plateforme technologique innovante, Vetophage dispose d’une capacité étendue de découverte, d’identification et de caractérisation de phages et d’endolysines. La société permet à PHAXIAM Therapeutics de cribler sa large banque de phages et d’endolysines ciblant des infections particulièrement résistantes aux antibiotiques.

Cet accord confère à PHAXIAM Therapeutics des options de licences exclusives sur certains phages et endolysines dans le domaine de la santé humaine issus de la plateforme Vetophage, afin de continuer à renforcer son portefeuille de produits. Ce partenariat stratégique ouvre la voie à de futures collaborations de recherche et industrielles qui capitaliseront sur l’expertise de PHAXIAM tout en renforçant son programme de développement dédié à la lutte contre l’antibiorésistance.

« L'accord avec Vetophage est une étape importante pourle développement de PHAXIAM Therapeutics dans son combat contre les infections résistantes sévères. Nous suivons de longue date et avec grand intérêt le travail réalisé par les équipes de Vetophageet nous nous réjouissons de cette collaboration avec un acteur reconnu dans le domaine vétérinaire, afin de bâtir des ponts entre la phagothérapie en santé animale et celle destinée à l’Homme ; l’approche OneHealth étant au cœur des stratégies de santé actuelles », déclare Thibaut Du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics. « Ce partenariat réaffirme notre expertise des phages et nous permet de renforcer notre position compétitive dans ce domaine, nous permettant d’élargir rapidement notre portefeuille de phages pour nos programmes les plus stratégiques. Ilnous permet également de nous positionner rapidement dans le champ technologique des endolysines, fortement complémentaires des phages dans les applications cliniques que nous menons.»

Mai-Huong Chatain, Présidente de Vetophage, ajoute : « Ce nouveau contrat delongterme confirme toute la pertinence de notre stratégie et la valeur de nos compétences en bactériophages. Les synergies possibles entrel’infrastructure développée par PHAXIAM Therapeutics et notre propre plateforme technologique sont nombreuses et nous permettront de tirer parti de nos connaissances communes en phagothérapie pour développer le plus rapidement possible des traitements innovants et ainsi lutter contre les infections antibiorésistantes chez l’Homme et l’animal. »

Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de Lyonbiopôle, conclut : « Je suis particulièrement fièrede la coopérationentredeux sociétés de biotechnologie lyonnaises,membres du pôle et pionnières dans leurs domaines respectifs. Ce partenariat, structuré autour de la lutte contre l’antibiorésistance, un enjeu de santé publique critique et reconnu au niveau mondial, est une illustrationdu dynamisme et du degré de maturité avancé de notre écosystème régional autour des maladies infectieuses et dans lequel nos membres sont particulièrement impliqués. Je suis convaincue que ce partenariat contribuera à la montée en puissance de la filière française de la phagothérapie, reconnue aujourd’hui comme une technologie stratégique et de souveraineté au niveau européen. »

À propos de Vetophage

Vetophage est une entreprise innovante dédiée à la recherche et au développement de solutions novatrices dans le domaine de la biotechnologie vétérinaire. Fondée en 2017, localisée à Saint-Priest (métropole de Lyon) et forte d’une équipe de 10 collaborateurs hautement spécialisés, Vetophage s’appuie sur de fortes compétences dans l’utilisation de phages et de protéines dérivées de phages pour lutter contre les maladies bactériennes chez l’animal. Sa plateforme technologique est mise au service du développement d’outils thérapeutiques, et d’outils de détection en santé animale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vetophage.fr

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.phaxiam.com

Contacts

PHAXIAM

Eric Soyer

Directeur Général Délégué, COO & CFO

+33 4 78 74 44 38

investors@phaxiam.com







NewCap

Mathilde Bohin / DušanOrešanský

Relations investisseurs

Arthur Rouillé

Relations Médias

+33 1 44 71 94 94

phaxiam@newcap.eu

Vetophage

Christophe Chatain

Communication

Christophe.chatain@vetophage.fr

Pièce jointe