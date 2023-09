Phaxiam : 25,2 millions d'euros de trésorerie à fin juin

Phaxiam Therapeutics, le groupe issu de la fusion entre Erytech et Pherecydes, a fait état mercredi d'un niveau de trésorerie de 25,2 millions d'euros en date du 30 juin dernier.



'La position actuelle à fin juin suggère une consommation de trésorerie de près de 16 millions d'euros sur le premier semestre 2023, ce qui nous semble relativement important, bien que la restructuration ait dû engendrer des coûts significatifs', réagissent les analystes d'Invest Securities.



Erytech et Pherecydes avaient assuré en début d'année que l'ensemble fusionné disposerait d'une visibilité financière jusqu'au 3ème trimestre 2024, avec une position de trésorerie consolidée d'environ 41 millions d'euros, un montant jugé suffisant pour financer les étapes cliniques des

programmes existants et futurs.



Dans son communiqué, Phaxiam indique qu'il prévoit de faire un point sur son activité et ses principaux éléments financiers à l'occasion de la publication de ses résultats de 1er semestre, le 21 septembre.



'Après les épisodes d'attaques par l'actionnaire d'Erytech, Akkadian, le groupe devrait pouvoir désormais se concentrer sur le développement de son pipeline qui s'articule essentiellement autour du portefeuille de Pherecydes', soulignent les analystes d'Invest.



'Plusieurs programmes sont en cours, et les disponibilités actuelles devraient participer à accélérer les développements dans la phagothérapie comme alternative aux antibiotiques, et surtout comme solution potentielle contre l'antibiorésistance', rappelle le bureau d'études.



Après avoir progressé de plus de 6% en cours de matinée, l'action Phaxiam ralentissait l'allure en fin de matinée et ne progressait plus que de 1,9% vers 11h20.



