A la suite de la fusion avec PHERECYDES en juin 2023, ERYTECH Pharma S.A. a changé sa dénomination sociale en PHAXIAM Therapeutics S.A. Le nouveau groupe est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM Therapeutics S.A. développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale