Phaxiam : augmentation de capital de dix millions d'euros

Le 12 juin 2024 à 12:35

Phaxiam a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ dix millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), une opération particulièrement dilutive qui faisait chuter le titre à la Bourse de Paris.



La levée de fonds se fera sur la base d'une parité de cinq actions nouvelles pour six actions existantes et d'un prix de souscription de deux euros par action nouvelle, pour une période de souscription du 17 juin au 25 juin, a précisé la société dans un communiqué.



La transaction, susceptible d'être portée à environ 11,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, doit lui permettre de financer ses activités jusqu'au mois de mars 2025.



Au niveau opérationnel, les fonds doivent lui permettre de faire avancer son portefeuille d'essais cliniques, avec le lancement d'une première étude clinique de phase II dans le traitement des infections des prothèses ostéoarticulaires par la bactérie Staphylococcus aureus.



Le prix de souscription des actions nouvelles reflète une décote de 30,3% par rapport au dernier cours de Bourse.



S'agissant de la dilution, un actionnaire détenant 1% du capital et ne participant pas à l'augmentation de capital détiendrait 0,55% du capital suite à l'opération.



Vers 12h00, le titre reculait d'environ 6% dans des volumes représentant déjà plus de quatre fois ceux échangés, en moyenne, au cours des quatre dernières séances sur Euronext.



