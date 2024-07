Phaxiam : l'EPIC Bpifrance dépasse les 25% du capital

L'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français, a déclaré avoir dépassé, le 1er juillet, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote et 25% du capital de Phaxiam Therapeutics, au résultat de la souscription à une augmentation de capital.



L'établissement financier public a précisé à l'AMF détenir, directement et indirectement, 2.517.418 actions Phaxiam représentant autant de droits de vote, soit 25,22% du capital et 24,84% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



