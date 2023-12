PhenixFIN Corporation est une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en interne. Son objectif d'investissement est de générer un revenu courant et une appréciation du capital. Elle cherche à atteindre son objectif principalement en accordant des prêts, en investissant dans le capital privé ou en réalisant d'autres investissements dans des sociétés privées. Elle peut également effectuer des emprunts, des prises de participation ou d'autres investissements dans des sociétés cotées en bourse. Ces investissements peuvent également inclure des investissements dans d'autres BDC, des fonds à capital fixe ou des fonds de placement immobilier (FPI). Elle peut également saisir d'autres opportunités stratégiques et investir dans d'autres actifs ou exploiter d'autres entreprises pour atteindre son objectif d'investissement, comme l'exploitation et la gestion d'une entreprise de prêts basés sur l'actif. Son portefeuille se compose généralement de prêts à terme de premier rang garantis, de prêts à terme de second rang garantis, d'obligations garanties de premier rang, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires. Ses prêts et autres investissements en dette sont principalement notés en dessous du niveau d'investissement ou ne sont pas notés.