Berkeley Lights, Inc. est une société de biologie cellulaire numérique. La société a pour objectif de permettre et d'accélérer le développement et la commercialisation rapides de produits biothérapeutiques et autres produits à base de cellules. La plateforme Berkeley Lights de la société capture des informations phénotypiques, fonctionnelles et génotypiques profondes pour des dizaines de milliers de cellules uniques en parallèle et peut également fournir la biologie vivante que les clients désirent sous la forme des meilleures cellules. La plateforme Berkeley Lights est une solution de bout en bout entièrement intégrée, composée de consommables, notamment ses puces OptoSelect et ses kits de réactifs, de systèmes d'automatisation avancés et de logiciels d'application et de flux de travail avancés. La plateforme de la société s'appuie sur sa technologie OptoElectro Positioning (OEP), qui permet le positionnement déterministe de cellules uniques vivantes et d'autres micro-objets à l'aide de la lumière. Les produits logiciels de la société comprennent Cell Analysis Suite (CAS), Workflow Runner/Builder, Assay Analyzer, Image Analyzer et PrimeSeq.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale